Krieg in der Ukraine : Bulgarien weist 70 russische Diplomaten aus

Er ist nur noch geschäftsführend im Amt, doch Bulgariens amtierender Ministerpräsident Kyrill Petkow hat noch einmal eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Am Mittwoch stand das politische Geschehen in Bulgarien im Bann einer Ankündigung des scheidenden Regierungschefs vom Vorabend. Da hatte er mitgeteilt, dass Bulgarien 70 russische Diplomaten des Landes verweise. Bis Sonntag müssen sie gehen.

Bulgariens Massenausweisung ist sozusagen Europarekord. Deutschland hatte im April 40 russische Diplomaten ausgewiesen, doch kein anderes EU-Mitglied hat seit Kriegsbeginn so viele von Putins Leuten auf einen Schlag zu unerwünschten Personen erklärt wie nun Bulgarien. Die bulgarischen Dienste hätten die Betroffenen als Spione identifiziert, hatte Petkow mitgeteilt – und mit Blick auf die emotionale Nähe von Teilen der bulgarischen Gesellschaft zu Russland hinzugefügt, die Ausweisung richte sich keinesfalls gegen das russische Volk, „aber wenn ausländische Regierungen versuchen, sich in die inneren Belange Bulgariens einzumischen, haben wir klare Institutionen, die Handlungen dagegen ergreifen werden“. Er erwarte, dass am Sonntag ein Flugzeug mit 70 Passagieren an Bord gen Moskau fliegen werde.