Dritte Wahl in einem Jahr : Bleibt Bulgarien unregierbar?

Die Geschichte der bulgarischen Demokratie seit 1990 hat das Attribut „turbulent“ durchaus verdient, doch was sich in diesem Jahr in dem EU-Staat abspielt, ist selbst für landläufige Verhältnisse ungewöhnlich: An diesem Sonntag sind die Wahlberechtigten in dem nicht mehr ganz sieben Millionen Einwohner zählenden Land schon zum dritten Mal in diesem Jahr dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Weder nach der Wahl im April noch nach der Wiederholung im Juli war es den Parteien nämlich gelungen, eine Regierung zu bilden.

Das Problem der Opposition hat einen Namen: Bojko Borissow. Er hat das Geschehen in Bulgarien wie kein zweiter Politiker der Nachwendezeit geprägt. Zunächst als Bürgermeister der Hauptstadt Sofia von 2005 bis 2009 sowie, mit kurzen Unterbrechungen, als Ministerpräsident von 2009 bis Mai 2021. Die Opposition macht ihn für alle Übel Bulgariens verantwortlich. Das ist ebenso übertrieben, wie die Behauptung als Euphemismus gelten kann, Borissow habe es mit den Grundregeln von Demokratie und Rechtsstaat nicht immer allzu genau genommen.

Nachweisbar ist, dass Borissows Partei „Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens“, kurz GERB, zwischen 2009 und 2021 bei Parlamentswahlen fünf Mal in Folge die stärkste politische Kraft wurde und laut allen Umfragen am Sonntag abermals mehr Stimmen als jede andere Formation erhalten wird. Für Borissow ist das auch deshalb wichtig, weil ihm anders als bei früheren Wahlen nun nicht mehr vorgeworfen werden kann, er nutze staatliche Ressourcen für seine Partei. GERB ist auf nationaler Ebene schließlich schon seit Monaten nicht mehr an der Macht.

Rechnerisch gibt es eine Mehrheit gegen Borissow

Der zu erwartende Erfolg der Partei ist zugleich die Crux der Opposition, die Borissow loswerden will. Im neuen Parlament werden voraussichtlich sechs, vielleicht gar sieben Parteien vertreten sein. Rechnerisch ergibt sich daraus leicht eine Mehrheit gegen Borissow, dessen Partei höchstens ein Viertel der Stimmen erreichen dürfte, vermutlich weniger. Doch die extrem heterogene Opposition gegen Borissow ist schon im Frühjahr und im Sommer daran gescheitert, ihre rechnerische in eine politische Mehrheit zu überführen. Die zu erwartenden Ergebnisse der dritten Parlamentswahl lassen erwarten, dass die Mehrheitsfindung auch diesmal schwierig werden könnte.

Immerhin deutet einiges darauf hin, dass die ultrapopulistische Partei „Es gibt so ein Volk“ des Balkanpopsängers und Showmasters Slawi Trifonow ihren Zenit überschritten hat. Die neu gegründete Formation war im Juli mit knapp 24 Prozent Zuspruch stärkste Kraft geworden und hatte Borissows GERB damit erstmals in deren Geschichte knapp auf den zweiten Platz verdrängt. Das Schauspiel, das die Truppe des Showmasters danach bot, war jedoch desaströs. Trifonow und seine Leute leiteten aus ihrem hauchdünnen Vorsprung den Anspruch ab, die Regierung allein bilden und alle anderen Kräfte der Opposition als schweigende Mehrheitsbeschaffer behandeln zu können.