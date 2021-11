Parlamentswahl in Bulgarien : Eine Harvard-Regierung in Sofia?

Zum dritten Mal in diesem Jahr wurde in Bulgarien ein Parlament gewählt. Gewonnen haben zwei Harvard-Absolventen. Doch die Regierungsbildung wird nicht leicht.

Wahlsieger: Kyrill Petkov und Assen Wassilew am Sonntag in Sofia Bild: AP

Die dritte Parlamentswahl in Bulgarien in diesem Jahr hat wiederum keine eindeutigen Mehrheitsverhältnisse hervorgebracht. Stärkste Kraft wurde bei der Abstimmung am Sonntag laut den vorläufigen, offiziell noch nicht bestätigten Zahlen die erst im September gegründete Partei „Wir setzen den Wandel fort“ (PP). Sie erhielt demnach 25,4 Prozent der Stimmen. Das ist eine Überraschung, denn in Umfragen hatte die Partei „Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens“ (GERB) des Langzeitministerpräsidenten Bojko Borissow vorn gelegen. Sie wurde jedoch am Sonntag nur zweitstärkste Kraft und kam auf voraussichtlich etwa 22,4 Prozent.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Somit stehen in Sofia abermals komplizierte Koalitionsverhandlungen bevor. Es ist das erklärte Ziel von PP, eine Regierung ohne Borissow und dessen Partei zu bilden. Dieser ist zwar bei seiner Stammwählerschaft weiterhin populär, gilt aber einem wachsenden Teil der jungen und besser gebildeten Bevölkerung als Ursache für Misswirtschaft und Korruption in dem Balkanstaat.