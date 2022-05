Rassistenmorde in Buffalo : Sie alle kennen einen der Toten

Zwei Frauen beten am Tag nach dem Massaker in einer Baptistenkirche in Buffalo. Bild: AP

Erika weiß, wie Schüsse klingen. Einmal wurde jemand gegenüber von ihrem Haus neben der Bibliothek erschossen, ein anderes Mal jemand links die Straße runter. Das ist nichts, was ihr Angst macht. Diese Leute hatten Probleme miteinander, nicht mit ihr. Die Schüsse am Samstag waren von einer ganz anderen Sorte. „Sie klangen anders, es waren so viele, so schnell.“ 19 Schüsse waren es allein in den ersten neun Sekunden, bis der Täter die Tür des Supermarkts erreichte. 19 Schüsse, mit denen er vier Menschen traf und drei von ihnen tötete. Die ersten von insgesamt zehn Opfern. Erikas Veranda, auf der sie gerade die wummernde Musik leiser gedreht hat, ist nur drei Minuten vom Tatort entfernt. Als sie am Samstag in Richtung Supermarkt eilt, sieht sie noch, wie der Täter von der Polizei festgenommen wird.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Heute weiß sie, dass er ein glühender Rassist ist. Ein 18 Jahre alter Weißer, der mit seinem Angriff auf den Tops-Supermarkt in der vornehmlich von Schwarzen bewohnten East Side in Buffalo im Bundesstaat New York möglichst viele Schwarze töten wollte. Der mehr als dreihundert Kilometer nach Buffalo gefahren war, um genau in ihrem Stadtviertel zu morden. Ihre Kinder, vier, acht und 16 Jahre alt, hat Erika in den vergangenen Tagen nicht in die Schule geschickt. Zu groß ist ihre Angst vor Nachahmern. Einmal am Tag geht sie zu dem Gedenkort vor dem Supermarkt, wo zehn hölzerne Friedenstauben an die Opfer erinnern. Roberta Drury, 32, Margus Morrison, 52, Andre Mackneil, 53, Aaron Salter, 55, Geraldine Talley, 62, Celestine Chaney, 65, Heyward Patterson, 67, Katherine Massey, 72, Pearl Young, 77, Ruth Whitfield, 86 Jahre alt. Jeder aus der East Side, der in diesen Tagen unterwegs ist, kennt eine oder einen der Getöteten. Die Straßen sind voll, die Menschen wollen reden über das, was passiert ist.

Der Täter hat das Massaker live im Internet übertragen. Auch wenn das Video längst blockiert wurde, hat fast jeder hier auf seinem Handy einen Link, über den es immer noch zu sehen ist. Erika konnte es nur bis zu den ersten Schüssen ertragen. Wie der Täter mit Helm und militärischer Ausrüstung sein Auto auf den Parkplatz lenkt, das Gewehr vom Beifahrersitz greift und nicht eine Sekunde zögert, bevor er auf die Frau in blauem T-Shirt und kurzer Hose schießt. Sie hieß Roberta Drury und wurde 32 Jahre alt. Von Erikas Veranda zu ihrem Haus sind es kaum fünf Minuten, einmal links, einmal rechts und dann das weiße Holzhaus mit dem Türmchen an der Ecke.

Die Probleme zeigen sich im Großen wie im Kleinen

Wo auch immer Erika hinschaut, erinnert sie etwas an das Massaker. Hier der Junge im bunten Tarnfleck-Pulli, der gerade vorbeiläuft. Der war im Tops, als es passierte. Der Nachbar von nebenan, der auf seiner Veranda steht und laut telefoniert. Der wäre eigentlich als Einkaufshelfer dort gewesen. Nur weil seine Frau das Auto brauchte, hatte er seine Schicht getauscht. Jetzt quält es ihn, dass sein Kollege erschossen wurde. Dann ist da noch der Mann aus dem Viertel, den jetzt alle schneiden, weil er zu viel redet. Er hatte sich zufällig mit dem Attentäter unterhalten, als der am Tag vor der Tat noch einmal zum Auskundschaften in der East Side war. Er sagte dem Täter, wann hier am Wochenende am meisten los ist.