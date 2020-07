Bürgermeisterin in Marseille : Die grüne Rebellin

Michèle Rubirola ist die erste Bürgermeisterin in Marseille. Sie hat sich im Machtspiel um die Wahl durchgesetzt – und will nun mit alten Strukturen aufräumen.

Umarmen Sie mich jetzt?“, fragt Michèle Rubirola, nachdem ihr der vom Alter gebeugte Patriarch der Stadt die blau-weiß-rote Schärpe umgelegt hat. Da zieht Jean-Claude Gaudin seine Nachfolgerin einen kurzen Augenblick an sich, während im Saal des Stadtrats geklatscht und gepfiffen wird. Es ist die letzte Szene eines sechs Stunden währenden Politdramas um den Bürgermeisterposten von Marseille, das Frankreich am Samstag in Atem gehalten hat.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Zum Schluss hat die Metropole am Mittelmeer erstmals eine Frau an der Spitze, „eine schöne Lektion für Frankreich“, wie die neue Bürgermeisterin in ihrer Antrittsrede meint. In Paris ist der junge Präsident gerade davor zurückgeschreckt, das Ruder einer Frau zu überlassen. In den sozialen Medien wird das Foto einer die dunklen Haare im Wind wehenden Michèle Rubirula am Steuerrad ihres Bootes geteilt, mit dem sie über das Mittelmeer zischt. Die Bilder, die man sich aus Paris wünschte, kommen aus Marseille. Vor dem Rathaus feiern mehrere hundert Sympathisanten, jubeln und singen vom „Marseiller Frühling“, der im Sommer beginnt.