Kämpfe in Libyen : Neue Schlacht um Tripolis

Verbrannte Autos auf einer Straße am Sonntag in der libyschen Hauptstadt Tripolis Bild: dpa

An diesem Wochenende ist Tripolis wieder zum Schlachtfeld geworden, auf dem sich rivalisierende Milizen bekämpften. Wieder schlugen Granaten in Wohnvierteln ein, versuchten verängstigte Familien aus der Kampfzone zu fliehen. Kinder brachten sich rennend und in panischer Angst vor Feuer aus automatischen Waffen in Sicherheit. Das Gesundheitsministerium meldete, es seien mindestens 23 Personen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Die Vertretung der Vereinten Nationen in Libyen erklärte, es habe „wahllosen mittelschweren und schweren Beschuss“ in Wohnvierteln gegeben, und verlangte, die Kämpfe unverzüglich einzustellen.

Am Sonntag herrsche dann zunächst Ruhe, aber die Bilder aus der libyschen Hauptstadt weckten nicht nur böse Erinnerungen, sondern auch Sorgen über die Zukunft. Etwa zwei Jahre lang war die Lage relativ ruhig, nachdem der ostlibysche Kriegsherr Khalifa Haftar mit seinem zerstörerischen Feldzug zur Eroberung von Tripolis gescheitert war. Jetzt herrscht Sorge, die Kämpfe könnten von der Ausnahme wieder zur Regel werden. „Je mehr Tote es gibt, desto größer ist die Gefahr, dass sich die Akteure in einem Teufelskreis der Rache wiederfinden“, sagt ein Beobachter in Tripolis, der aber auch deutlich macht, dass die Gefechte weit über die üblichen Verteilungskämpfe hinausreichen.