Brüsseler Terrorprozess : Sechsmal Mord, zwei Freisprüche

Fast acht Monate hat der Strafprozess wegen der Terroranschläge in Brüssel am 22. März 2016 gedauert – es war der größte und aufwendigste der belgischen Justizgeschichte. Am Dienstagabend verkündete die Vorsitzende Richterin das Urteil über die zehn Angeklagten. In sechs Fällen entschieden die Geschworenen auf Mord in einem terroristischen Kontext, das war der schwerste Anklagepunkt, der in der Regel eine lebenslange Freiheitsstrafe nach sich zieht. Zwei weitere Angeklagte wurden nur der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung für schuldig befunden, zwei Angeklagte wurden vollständig freigesprochen.

Wegen Mordes wurden Mohamed Abrini und Osama Krayem verurteilt, die ihren Sprengsatz nicht gezündet hatten, sowie Salah Abdeslam, der bei den Pariser Terroranschlägen im November 2015 als Selbstmordattentäter eingeplant war, dann aber seinen Plan änderte und nach Brüssel entkam, wo er vier Tage vor den Anschlägen verhaftet worden war. Außerdem wegen Mordes verurteilten die Geschworenen Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, und Oussama Atar, der zwar als Kopf der Terrorzelle angeklagt wurde, die im Namen und Auftrag des „Islamischen Staats“ handelte, aber aller Wahrscheinlichkeit nach schon 2017 bei einem amerikanischen Luftangriff in Syrien getötet worden war.

32 Tote und 340 Verletzte

Am Morgen des 22. März 2016 hatten zwei Selbstmordattentäter in der Abflughalle des Flughafens Brüssel-Zaventem Sprengsätze gezündet, die in Koffern verborgen waren. Ein dritter – Mohamed Abrini – wurde zu Boden geschleudert, zündete seine Bombe nicht und verließ den Flughafen wieder. Gut eine Stunde später sprengte sich ein weiterer Attentäter in einem Metrozug in die Luft, der in die Station Maalbeek im Europaviertel eingefahren war. Für dieses Attentat war auch Krayem vorgesehen, er fuhr aber zunächst in die falsche Richtung. Neben den drei Attentätern wurden 32 Menschen bei beiden Anschlägen getötet und 340 weitere verletzt, mehrere davon mit bleibenden Folgen. Das Gericht erkannte vier weitere Menschen, die später in Zusammenhang mit den Anschlägen gestorben waren, als Opfer an.

Die zwölf Geschworenen hatten sich 19 Tage lang in einem geheim gehaltenen Brüsseler Hotel zurückgezogen, um über die Schuldsprüche zu entscheiden. Insgesamt mussten sie auf 489 Einzelfragen mit Ja oder Nein antworten, zu jedem Angeklagten und den jeweiligen ihnen zur Last gelegten Tatbeständen. Dabei ging es vor allem darum, ob die Mordmerkmale vorliegen und ob die Taten in einem terroristischen Kontext begangen wurden. Die drei Richter nahmen beratend teil, hatten aber kein Stimmrecht. Beim nächsten Schritt, der Festlegung des Strafmaßes entscheiden sie dagegen gleichberechtigt mit. Die Geschworenen gaben ihr finales Votum geheim ab, zur Verurteilung war Einstimmigkeit erforderlich.

Jury von der Außenwelt abgeschottet

Während der Urteilsfindung war die Jury komplett abgeschottet – so, wie man es auch aus amerikanischen Geschworenenprozessen kennt. Sie durften das Hotel nicht verlassen und auch sonst keinerlei Kontakte zur Außenwelt unterhalten, sei es per Telefon oder Internet. Nicht einmal Fernsehen war erlaubt. Dieselben strengen Regeln, die einer externen Beeinflussung entgegenwirken sollen, galten auch für die 15 Ersatzpersonen, die sich für den Fall bereithalten, dass ein Geschworener ausfällt. Zu Beginn der Hauptverhandlung waren es noch 24 Personen gewesen, neun schieden zwischenzeitlich aus. Gleich in den ersten Tagen der Hauptverhandlung hatten sich mehrere Geschworene mit Covid infiziert, was seinerzeit zu der Besorgnis führte, das ganze Verfahren könne platzen.