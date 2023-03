Voller Symbolik war der Besuch des syrischen Gewaltherrschers bei Wladimir Putin. Baschar al-Assad machte dem russischen Präsidenten im Kreml am Mittwoch und damit just an dem Tag die Aufwartung, an dem sich der Beginn des Aufstands gegen sein Regime jährte.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Am 15. März 2011 waren die Sicherheitskräfte im südsyrischen Daraa mit Gewalt gegen friedliche Demonstranten vorgegangen, die gegen die Verhaftung von Kindern protestierten.

Viereinhalb Jahre später griff Moskau mit einer Bombenkampagne für Assad in den Bürgerkrieg ein. Putin wie sein Gast hoben nun die Bedeutung des Kampfs gegen „Terrorismus“ hervor, in dessen Namen alle Gegner Assads angegriffen werden.