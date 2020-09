Binnmarktgesetz im Parlament : Muss Johnson um seine Mehrheit bangen?

Mit David Cameron ist die Liste der ehemaligen Premierminister komplett, die sich gegen das Gesetz zur Gestaltung des britischen Binnenmarkts (Internal Market Bill) ausgesprochen haben. Cameron, der wie die anderen vier Vorgänger Boris Johnsons gegen den Brexit gestimmt hatte, äußerte sich jedoch etwas nuancierter. Ein Gesetz zu verabschieden, das internationales Recht verletze, sei „das Allerallerletzte, worüber man nachdenken sollte, ein absolut letzter Ausweg“, sagte er vor der ersten Abstimmung über das Gesetz am Montag. Seine „Bedenken“ gegen das Gesetz kontrastierte Cameron allerdings mit dem „größeren Bild“: Das Königreich sei in einer „entscheidenden Verhandlung mit der Europäischen Union, um einen Deal zu erreichen, und wir sollten diesen Zusammenhang, diesen großen Preis, nicht aus den Augen verlieren“.

Als alarmierender dürfte die Regierung Boris Johnsons die Einlassung des früheren Generalstaatsanwalts Geoffrey Cox empfunden haben, der am Montag deutliche Worte fand. „Ich kann einfach keine Situation gutheißen, in der wir unser Wort brechen“, sagte er und erinnerte daran, dass das Brexit-Abkommen nicht nur von der britischen Regierung unterzeichnet wurde, sondern auch im Namen der Krone, und außerdem vom Parlament ratifiziert wurde. Selbst „unter extremen Umständen“, etwa wenn die Europäische Union den Vertrag in böser Absicht interpretierte, stünden dem Königreich „legale Gegenmittel“ zur Verfügung. Diese gälte es dann anzuwenden, anstatt internationales Recht zu verletzen, sagte Cox. Er werde die Debatte gleichwohl genau verfolgen und prüfen, ob ihn die Regierung mit neuen Argumenten überzeugen könne.

„Extreme Interpretation“ des Austrittsabkommens

Johnson und sein Chefunterhändler David Frost hatten am Wochenende an der Rechtfertigung des Internal Market Bill gearbeitet. Dieses will einige Bestimmungen des Brexit-Vertrags für Nordirland unter die Deutungshoheit britischer Minister stellen, sollten die Freihandelsgespräche mit Brüssel zu keinem Ergebnis führen. Johnson präsentierte sein Gesetz als notwendige „Versicherung“ gegen eine „extreme Interpretation“ des Austrittsabkommens durch die Europäische Union. Diese könne „theoretisch“ dazu führen, dass Brüssel Nahrungsmittellieferungen von Großbritannien nach Nordirland „blockiert“ und damit das Land „zerstückelt“, schrieb er.

Frost feuerte am Sonntag eine ganze Kaskade von Tweets ab. Darin warf er EU-Verhandlungsführer Michel Barnier vor, dieser habe in den Gesprächen gedroht, das Vereinigte Königreich nicht auf die sogenannte Drittländerliste zu setzen, und fügte hinzu: „Außerdem wurde uns explizit gesagt, dass wir keine Nahrung nach Nordirland bringen dürfen, wenn wir nicht auf der Liste stehen.“ Barnier machte deutlich, dass er sein Vorgehen nicht als Drohung versteht, sondern als natürliche Konsequenz eines britischen Versäumnisses. Die EU, versicherte er (ebenfalls auf Twitter), verweigere die Aufnahme des Königreichs auf die Liste keinesfalls. Voraussetzung sei allerdings für jedes Land, dass Brüssel über dessen (Import-)Bestimmungen Bescheid wissen müsse. Eben diese hat London bislang nicht offenbart.

„Die einzige Art, mit einem Bully umzugehen“

Der Streit über vermeintliche Drohungen aus Brüssel hat die Moral vieler Brexit-Anhänger gehoben. „Die einzige Art, mit einem Bully umzugehen, in diesem Fall die EU, ist, ihm eins auf die Nase zu geben“, schrieb John Longworth, Generaldirektor der Denkfabrik Centre for Brexit Policy, am Montag im „Daily Telegraph“. Ähnlich entschlossen, wenn auch weniger farbig, äußerten sich auch Brexit-Anhänger in der konservativen Fraktion. Vor der Abstimmung am späten Montagabend war gleichwohl ungewiss, ob die Unterstützung im Unterhaus ausreichen würde, um das Gesetz über die erste Hürde zu bringen. Selbst im Erfolgsfalle erwartet die Regierung schon in der kommenden Woche der nächste heikle Moment. Der Tory-Abgeordnete Bob Neill hat angekündigt, einen Ergänzungsantrag einzubringen, dem eine Mehrheit zugetraut wird. Danach würde das Internal Market Bill angenommen, die umstrittenen Bestimmungen zu Nordirland aber würden nur in Kraft gesetzt werden, wenn das Parlament dies kurz vorher noch einmal billigt.

Einer solchen Lösung könnte womöglich auch die Labour Party zustimmen, deren neuer Chef sich auf dem Brexit-Feld nicht verkämpfen will. Keir Starmer, der unter seinem Vorgänger Jeremy Corbyn Brexit-Sprecher der Labour Party war, hat sich im Streit um das Gesetz auffallend zurückgehalten. Er wirft der Regierung vor, alte Schlachten zu führen, anstatt sich auf den Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus zu konzentrieren. Bei den „Prime Minister’s Questions“ am Mittwoch sprach er das umstrittene Gesetz nicht an, sondern widmete seine Fragen ausschließlich der Pandemie-Politik Johnsons, insbesondere den Engpässen bei den Tests. In der Debatte zum Internal Market Bill wird Starmer am Mittwoch gar nicht auftreten. Ein Sprecher erklärte, er müsse sich zuhause isolieren, weil ein Familienmitglied auf ein Corona-Testergebnis warte.