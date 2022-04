Britisches Unterhaus : Wenn Männer sich „wie Tiere“ verhalten

Neben der Drohung aus Moskau, Ziele im Königreich anzugreifen, beschäftigt das Londoner Regierungsviertel gerade die Frauenfeindlichkeit männlicher Abgeordneter. Einer chauvinistischen Äußerung gegenüber der Labour-Politikerin Angela Rayner folgte der Vorwurf gegen einen Tory-Abgeordneten, im Plenarsaal einen Porno geschaut zu haben, was nun von Zeitungen als „Sexskandal“ verhandelt wird. Selbst der Premierminister sah sich zu einer Intervention gezwungen, denn auch wenn die Namen der Missetäter unbekannt sind – es handelt sich offenbar um Tories.

Die Aufregung begann mit einem Artikel in der Zeitung „Mail on Sunday“. Dort wurden „Tory-Abgeordnete“ mit der Beobachtung zitiert, dass Rayner bei den wöchentlichen Prime Minister’s Questions Boris Johnson aus dem Konzept zu bringen versuche, indem sie ihre Beine kreuze und entkreuze.

Rayner sitzt Johnson gegenüber, in der ersten Reihe der Labour-Fraktion. Die Abgeordneten, berichtete die Zeitung, hätten eine „schelmische“ Parallele zu „Sharon Stones berühmter Szene in Basic Instinkt“ gezogen. In dem Film von 1992 lässt sich die Schauspielerin in einem Minirock verhören und verunsichert so die Polizisten.

„Ein Problem der allgemeinen Kultur im Unterhaus“

Rayner widersprach der Behauptung. Sie nannte den Artikel „widerlich“. Die Empörung zwang Johnson zu einer Reaktion. Er verurteilte die „Frauenfeindlichkeit, die anonym gegen sie (Rayner) gerichtet wurde“, und versprach, den „Zorn der Götter“ auf den Mann niedergehen zu lassen, sofern er bekannt werde.

Auch Parlamentspräsident Lindsay Hoyle wurde aktiv und lud den Chef der „Mail“ öffentlich vor. Er wollte ihn bitten, „dass wir alle ein bisschen netter sind“. Das Angebot schlug David Dillon aus: Journalisten „sollten keine Anweisungen von Vertretern des Unterhauses erhalten, so erhaben sie sein mögen“, schrieb er. Seine Zeitung verabscheue Sexismus, aber Journalisten müssten frei darüber berichten dürfen, was ihnen von Abgeordneten gesagt werde.

Danach wäre Westminster fast wieder zur Tagesordnung zurückgekehrt, hätte nicht eine Konservative berichtet, dass sie einen Kollegen beim Pornogucken im Unterhaus beobachtet habe. Nachdem sich die Fraktionsführung der Sache zunächst annehmen und Maßnahmen ergreifen wollte, empfahl sie der Frau am Mittwoch, doch lieber den zuständigen Beschwerdeausschuss des Parlaments anzurufen. Dies wiederum führte die Tory-Frauen an den „Rand der Meuterei“, wie es in einer Zeitung hieß, zumal gerade bekannt geworden war, dass der Ausschuss mittlerweile 56 Vorwürfen nachgeht.

Zu den Verdächtigen sollen auch zwei „Schattenminister“ der Labour Party gehören, die ihrerseits mit Sexismusvorwürfen zu kämpfen hat, seit sich eine walisische Abgeordnete über einen Labour-Politiker beklagt hat. Er soll sie als „Geheimwaffe“ ihrer Partei bezeichnet haben, weil die Frauen mit ihr befreundet sein und die Männer mit ihr schlafen wollten. Die (konservative) Generalstaatsanwältin Suella Braverman fasste am Donnerstag zusammen, dass sich einige Männer „wie Tiere“ verhielten, empfahl aber, „nicht alle zu dämonisieren“.

Verteidigungsminister Ben Wallace sagte am Mittwoch in einem Fernsehinterview, dass das Problem schon lange bekannt sei. „Das ist, denke ich, ein Problem der allgemeinen Kultur im Unterhaus“, so Wallace. Seit Jahrzehnten habe es in dem Haus mit seinen langen Sitzungsnächten und den Bars auf dem Gelände „Verhaltensprobleme“ gegeben. Es brauche einen Kulturwandel, sagte er.