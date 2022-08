Ende des britischen Empires : Das schwierige Erbe des unabhängigen Indiens

Seit der Nachkriegszeit hat die Vorstellung die britische Politik mitbestimmt, der Ausklang der direkten Imperialherrschaft und ihr Übergang in ein „Commonwealth“ stünden letzten Endes für den Erfolg des Systems des Britischen Empires. Mehr noch: Der Übergang vom Kolonialismus zu einer Partnerschaft, der im Unterschied zu den äußerst gewaltvollen Dekolonisationsprozessen anderer europäischer Kolonialmächte friedlich vollzogen worden sei, wurde sogar zu einer Quelle, aus der sich die Mythen speisten, die den „Brexit“ legitimieren sollten.

In dieser Erzählung fehlen freilich die brutale Unterdrückung des Mau-Mau-Aufstandes in Kenia (1952 bis 1960) und die dauerhaften kriegerischen Unruhen in Nordirland, um nur zwei Beispiele zu nennen. Irland ist zudem exemplarisch für die Herrschaftspolitik des Teilens. Auch Zypern und Palästina haben diese Erfahrung nach dem Rückzug der Briten gemacht. In keiner ehemaligen Kolonie des Empires hat sie jedoch zu so großen Umwälzungen geführt wie in Indien. Die Folgen der Teilung des Subkontinents prägen noch nach 75 Jahren das Leben in Südasien.