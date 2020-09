Britisches Binnenmarktgesetz : Die EU bleibt hart

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Aus Sicht der EU zerstreut der eingefügte Parlamentsvorbehalt ihre Bedenken nicht. Sie fordert weiterhin, das Gesetz bis Mitte nächster Woche zurückziehen oder entscheidend abzuändern. Andernfalls drohten rechtliche Maßnahmen. Diese würden, auch nach Einschätzung britischer Beamter, hohe Geldstrafen nach sich ziehen. Dessen ungeachtet zeichnet sich bisher weder in Brüssel noch in London der Wille ab, die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen abzubrechen. Dem Vernehmen nach war die jüngste Runde in London sogar erfolgreicher als viele zuvor.

Gelänge es beiden Seiten, ihren Streit über die Auslegung des Austrittsabkommens beizulegen, müssten nur noch wenige Punkte im Handelsvertrag geklärt werden. Unabhängige Fachleute wie Charles Grant vom Londoner Centre for European Reform bleiben vorsichtig optimistisch. Er sieht Johnson unter „enormem Druck“, einen Deal möglich zu machen. Grant macht nicht nur „große Nervosität“ unter britischen Wirtschaftsführern aus. Viele Konservative, unter ihnen Minister, sorge vor allem die Lage in Schottland. Dort könnte der Drang zur Unabhängigkeit weiter wachsen, sollten die Verhandlungen mit Brüssel scheitern.

Die verbliebenen Gräben in den Handelsgesprächen hält Grant für „überbrückbar“. Im Konflikt über die Fischerei gebe es bereits vorsichtige Fortschritte, aber auch im Streit um faire Wettbewerbsbedingungen, insbesondere um Staatshilfen, sieht Grant eine gemeinsame Landezone. Was helfen könnte, glaubt er, sei ein Vieraugengespräch auf höchster Ebene. So wie im vergangenen Herbst der irische Ministerpräsident Leo Varadkar während eines Spaziergangs mit Johnson einen Kompromiss für Nordirland fand und so das Austrittsabkommen ermöglichte, müsste jetzt der französische Präsident die Initiative ergreifen. Emmanuel Macron stehe Johnson „näher“ als Angela Merkel. Auch würde die „Tatsache, dass Frankreich zu den Härtesten der 27 gehört, wenn es um Fisch und Staatshilfen geht“, Macron am ehesten ermöglichen, die EU in einen Kompromiss zu führen.

Verhandlungsexperten äußerten am Mittwoch vor Abgeordneten die Erwartung, dass ein Deal erst kurz vor Toresschluss erreicht wird. Die Ratifikation könnte dann in eine weitere „Implementierungsphase“ geschoben werden. Die erwarteten Friktionen an der Grenze dürften davon allerdings unberührt bleiben. Die Regierung warnte gerade die Spediteure im Königreich, vom 1. Januar an sei an der Kanalgrenze mit Schlangen von bis zu 7000 Lastwagen und zweitägigen Verzögerungen zu rechnen, falls sie die neuen Grenzformalitäten nicht rechtzeitig regelten. Dies gelte nicht nur für den Fall eines Verhandlungsscheiterns, sagte Kabinettsbürominister Michael Gove.