Sunak und die Tories : Von Johnsons Schatten verfolgt

Rishi Sunak sollte für das Neue in Großbritannien stehen: Migrationsgeschichte statt Internatsschüler. Seine Bilanz nach 100 Tagen als Premierminister fällt aber nicht gut aus.

Rishi Sunak wird sich sein 100-Tage-Jubiläum anders vorgestellt haben. Wenn der britische Premierminister in dieser Woche die Frist der traditionellen Schonzeit überschreitet, darf er sich zwar freuen, schon doppelt so lang wie seine Vorgängerin Liz Truss im Amt verharrt zu haben, aber für einen souveränen Neuanfang der konservativen Regierung steht er nicht. Selbst das den Konservativen nahestehende Magazin „Spectator“ klagt in seiner jüngsten Ausgabe auf der Titelseite über die „Rückkehr des Tory-Filzes“.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Dies trifft Sunak umso mehr, als er zum Amtsantritt im Oktober „Integrität, Professionalität und Rechenschaftspflicht auf jeder Ebene“ versprochen hat – in kaum verhüllter Abgrenzung zu Boris Johnson, der das Bild dieser seit zwölf Jahren regierenden Partei noch immer prägt. Wie sehr Sunak vom Schatten Johnsons verfolgt wird, zeigt sich in diesen Tagen. Im Mittelpunkt der jüngsten Regierungsaffäre steht Johnsons Weggefährte Nadhim Zahawi – und auch ein bisschen Johnson selbst.

Am Sonntag sah sich Sunak gezwungen, Zahawi von dessen Posten als „Party Chairman“ – eine Art Generalsekretär – zu entbinden. Zuvor hatte der Premierminister ein paar Tage Zeit gewonnen, indem er den unabhängigen Ethik-Berater der Regierung mit einer Untersuchung von Zahawis Steueraffären beauftragt hatte. Als der Berater zu dem Ergebnis gelangte, dass Zahawi „mehrmals den Minister-Kodex gebrochen“ habe, handelte Sunak rasch. Nach einem etwa 30 Minuten dauernden Gespräch mit Zahawi unterrichtete er die Öffentlichkeit von dessen Entbindung.

Migrationsgeschichte statt Internatsschüler

Zahawi, der wie viele Kabinettsmitglieder über beträchtlichen Wohlstand verfügt, wird vorgeworfen, bei seinem Amtsantritt als Finanzminister laufende Steuerermittlungen gegen ihn verschwiegen zu haben. In seiner Zeit als Schatzkanzler (in der Regierung Johnson) fand er dann eine Einigung mit der Steuerbehörde, die eine Nachzahlung von mehr als fünf Millionen Euro vorsah – verschwieg aber auch diese. Zahawi verteidigt sich mit seinem „Eindruck“, dass die Steuerbehörde damals nur „Fragen gestellt“ hätte. Der Ethik-Berater kam hingegen zu dem Schluss, Zahawi hätte verstehen müssen, dass „ernsthafte Untersuchungen“ gegen ihn eingeleitet worden seien.

In den vergangenen Jahren hatte sich Zahawi zu einem Schwergewicht in der Regierung entwickelt. Öffentlich war sein Ansehen während der Pandemie gestiegen, als er das erfolgreiche Impfprogramm der Regierung koordinierte. Mit seiner Migrationsgeschichte – Zahawi war mit elf Jahren ohne Sprachkenntnisse als irakischer Flüchtling ins Königreich gekommen – stand er für die neue Offenheit der oft als Partei der englischen Internatsschüler kritisierten Tories. Er kandidierte im vergangenen Jahr sogar für den Parteivorsitz und damit für das Amt des Premierministers.

Zahawis Sturz legt nun wieder die Gräben in der Partei offen, die seit Sunaks Machtübernahme nur oberflächlich zugeschüttet wurden. Während ein Teil der Konservativen Partei – zusammen mit der Opposition – kritisiert, dass Sunak schon viel früher hätte handeln müssen, werfen ihm alte Gefolgsleute Johnsons vor, Zahawi keine faire Chance zur Verteidigung geboten zu haben. Ein halbstündiges Gespräch zur Klärung sei unzureichend gewesen.