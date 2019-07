Aktualisiert am

Sprachregeln in Westminster

Sprachregeln in Westminster :

Sprachregeln in Westminster : Britischer Minister Rees-Mogg verbannt Wörter

„Very“, „equal“ oder „hopefully“ sind drei von 18 Wörtern und Phrasen, die Mitarbeiter des britischen Parlaments im Schriftverkehr mit Abgeordneten und der Öffentlichkeit nicht mehr verwenden sollen. Außerdem sind sie dazu angehalten, künftig wieder die britischen Maßeinheiten wie Meilen oder Pfund zu verwenden. Das berichtete der britische Sender ITV am Freitag.

Es ist eine der ersten Amtshandlungen von Rees-Mogg als „Leader of the House“. Einer Funktion der Tories im Unterhaus, die in etwa der eines Fraktionsvorsitzenden gleichkommt.

Neben den verbotenen Floskeln und der Rückkehr zu den Maßeinheiten aus dem britischen Empire (die 1995 von den in Europa geltenden metrischen Einheiten abgelöst wurden), macht Rees-Mogg noch weitere Vorschriften. Etwa zur Kommasetzung oder zur Anrede. Männliche Abgeordnete ohne Titel erhalten die nachgestellte Höflichkeitsform „Esquire“. Ein Zusatz, der mit dem Titel „Hochwohlgeboren“ vergleichbar ist. Weiterhin sind seine Mitarbeiter dazu angehalten, doppelte Leerzeichen hinter Punkte zu setzen – ein Relikt aus Schreibmaschinenzeiten.

Jacob Rees-Mogg leitet die einflussreiche „European Research Group“ – den fraktionsinternen Hort der EU-Kritiker – und gehört als Minister für Parlamentsangelegenheiten zum Kabinett von Premierminister Boris Johnson. Damit ist Rees-Mogg zuständig für den Verkehr zwischen der Regierung und dem Parlament. Seine Position könnte entscheidend sein, wenn das Unterhaus bald versuchen dürfte, Johnsons Brexit-Kurs zu durchkreuzen.

Mehr zum Thema 1/

Bevor der Erz-Brexiteer in die Regierung einzog, stimmte er drei Mal gegen das von Theresa May ausgehandelte Abkommen mit der EU. Der heute 50 Jahre alte Abgeordnete aus Somerset machte nach seinem Oxford-Studium zunächst Karriere als Investmentbanker und war Mitgründer eines Spekulationsfonds. Der sechsfache Vater und Katholik ist ein Abtreibungsgegner und lehnt die Homo-Ehe ab.

Mit seinem Stil-Katalog sorgte Rees-Mogg am Wochenende für Diskussionen in den sozialen Medien ­– auch unter Parlamentariern, wie den Labour-Abgeordneten Chris Bryant und Angela Rayner.

Mit seinem Stilkatalog zog der bekannte Tory-Abgeordnete auch Kritik von Fachleuten auf sich. „Die Regeln Rees-Moggs gleichen mehr den Sprachregelungen, die autokratische Regime herausgeben. Eine konstruktive Sprachkritik, die zur Reflexion anregt, ist das nicht“, sagt etwa der Sprachkritiker Peter Littger. Für den Buchautor kommen die Vorgaben des konservativen Briten eher einer sprachlichen Kleiderordnung gleich. „Er versucht mit Sprache politische Fakten zu schaffen und erfindet dabei eine Vergangenheit, die es so gar nicht gab“, so Littger weiter. Dabei seien die sprachlichen Vorgaben für die Mitarbeiter des Ministers im besten Fall Rohrkrepierer, die sich nicht auf andere Bereiche der Gesellschaft übertragen würden. „Das Parlament ist zwar ein kleines, aber nicht unbedeutendes politisches Feld und Rees-Mogg verhält sich mit seinen Vorgaben wie ein Propagandaminister. Im härtesten Fall sind diese Regeln Teil einer Propagandastrategie der Brexit-Hardliner“, sagt Littger.

Was passieren würde, wenn sich die Sprachregeln in Großbritannien durchsetzen würden, illustriert der Sprach-Fachmann an der Comedyserie „Mr. Bean“. Nach Rees-Moggs Regeln würde sie zu „Mr Bean Esq.“