Kritik an Steuersenkungspaket : Britischer Finanzminister Kwarteng wird entlassen

Wenn Verbündete versichern, ein Minister genieße das „totale Vertrauen“ der Premierministerin, ist das meist der Anfang vom Ende. Nur wenige Stunden nachdem der Staatssekretär im Handelsministerium, Greg Hands, Schatzkanzler Kwasi Kwarteng für sakrosankt erklärt hatte, wurde er entlassen. Premierministerin Liz Truss will das am frühen Nachmittag auf einer Pressekonferenz erklären.

Das wird nicht leicht für sie, denn Kwartengs Programm war auch ihres. Die Krise, die seine Haushaltsrede ausgelöst hatte, ist längst zur Krise der ganzen Regierung und deren Chefin geworden. Nur fünf Wochen nach ihrem Amtsantritt wird in Westminster über den Sturz von Truss debattiert. Obwohl die Regierung zuletzt den breiten Protesten über das „Mini-Budget“ stattgegeben und einen wichtigen Teil – die angekündigte Senkung des Spitzensteuersatzes – zurückgenommen hat, bleibt sie in der Defensive. Zur Zeit wird aus den Reihen der eigenen Fraktion verlangt, auch die Rücknahme der Unternehmenssteuererhöhung aus dem Programm zu nehmen. Bald bleibe vom Wachstumsplan der Regierung „so gut wie nichts mehr übrig”, wurde ein Tory zitiert.

Schon jetzt gehen die Märkte fest davon aus, dass die Regierung weitere wirtschafts- und finanzpolitische Ziele aufgeben wird – so jedenfalls wird die Erholung auf dem Gebiet der Währung und der Staatsanleihen interpretiert. Viele Tories glauben, dies allein werde nicht genügen, die Wogen zu glätten – und nicht einmal ein neuer Schatzkanzler könne der Premierministerin noch die Haut retten. Sie wollen Truss nur noch möglichst schnell ablösen und den fünften Tory-Premierminister in sechseinhalb Jahren ins Amt bringen.

Noch vor zehn Tagen, auf dem Parteitag in Birmingham, schienen die Putschisten in der Minderheit. Auf jeden, der hinter den Kulissen den Sturz der neuen Premierministerin propagierte, kamen zwei, die warnten, dass die Tories als Lachnummer enden, sollte die Siegerin eines monatelangen Auswahlverfahrens so früh demontiert werden. Mittlerweile sprechen fast nur noch Kabinettsmitglieder, die um ihren Posten fürchten, vom „Irrsinn“ eines Führungswechsels. Die meisten Abgeordneten scheinen sich auf zwei Lager verteilt zu haben. Das eine will abwarten, ob der für Ende des Monats erwartete „Mittelfristige Finanzplan“ genügend Korrekturen enthält, um die Stimmung noch zu drehen. Das andere Lager möchte gleich zur Tat schreiten.

Wenig Sympathien werden dabei einem weiteren „leadership contest“ unter Beteiligung der Parteimitglieder entgegengebracht, der die Tories abermals in eine innerparteiliche Zerreißprobe führen würde. Erörtert wird stattdessen ein Fraktionsputsch, bei dem Truss mit einem Konsenskandidaten ersetzt würde. Im für derartige Manöver zuständigen „1922-Komitee“ heißt es, eine Misstrauensabstimmung könne nach den Statuten frühestens im September 2023 stattfinden. Aber Statuten, heißt es auch, können geändert werden. Die Hauptfrage ist eine andere: Wer könnte der Konsenskandidat sein?

Dass Boris Johnson noch einmal aus dem Hut gezaubert wird, ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Die Erinnerungen an die heftigen Debatten um seinen Abgang sind noch frisch, auch erwartet ihn noch ein Untersuchungsausschuss. Zudem steckt Johnson angeblich in finanziellen Nöten und will eine Weile lang Geld als Redner verdienen. Sein letzter Auftritt in Amerika soll mit etwa 130 000 Euro vergütet worden sein. Über Weggefährten hat er Spekulationen über eine Rückkehr ins Amt einstweilen zerstreuen lassen.

Laut Zeitungsberichten sondieren Abgeordnete, ob sich Truss` Widersacher Rishi Sunak zur Verfügung stellen würde. Im Gespräch ist angeblich, auch Penny Mordaunt ins Boot zu holen, die bei den Nachfolgewahlen in der Fraktion auf den dritten Platz kam. Wer dann von beiden Premierminister und wer Schatzkanzler würde, ist ebenso offen wie die Frage, ob sie überhaupt bereit wären, die Partei und die Regierung in einer solchen Lage zu übernehmen. Diese Frage würde sich wohl auch Verteidigungsminister Ben Wallace stellen, der schon bei der Johnson-Nachfolge auf eine Kandidatur verzichtet hatte, obwohl ihm Chance zugetraut worden waren. Damals führte die Labour Party in den Umfragen mit sieben Prozentpunkten vor den Konservativen, jetzt sind es bis zu 30 Prozentpunkte.