Aktualisiert am

In London festgenommen

In London festgenommen :

In London festgenommen : Britischer Abgeordneter der Vergewaltigung beschuldigt

Ein Abgeordneter der britischen Konservativen Partei ist Medienberichten zufolge wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und des sexuellen Übergriffs festgenommen worden. Die Zeitungen „The Sunday Times“ und „Mail on Sunday“ nannten den Beschuldigten nicht mit Namen. Ihnen zufolge handelte es sich um einen früheren Regierungsminister. Die Polizei von London teilte mit, es sei am Samstag ein Mann in seinen 50ern unter Vergewaltigungsverdacht festgenommen worden. Er sei gegen Kaution freigelassen worden.

Eine frühere parlamentarische Mitarbeiterin des Abgeordneten wirft ihm vor, sie während ihrer Beziehung zum Sex gezwungen zu haben, wie die „Times“ meldete.

Die Polizei teilte mit, sie gehe Vorwürfen der Sexualstraftaten und des Übergriffs im Zusammenhang mit vier Vorfällen in London zwischen Juli 2019 und Januar 2020 nach.

Mehr zum Thema 1/

Die Konservative Partei teilte mit, sie nehme „alle Vorwürfe dieser Art extrem ernst“. Sie könne die Angelegenheit nicht kommentieren, weil ermittelt werde.