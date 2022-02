Britisches Nord-Süd-Gefälle : Johnson will den Flug stabilisieren

Levelling-up“ lässt sich ungefähr mit Angleichung der Lebensverhältnisse übersetzen und war – neben und verschränkt mit „Get Brexit done“ – der zentrale Slogan im Wahlkampf der konservativen Partei. Jetzt, gute zwei Jahre nach den Unterhauswahlen, hat der zuständige Minister, Michael Gove, das entsprechende Weißbuch vorgestellt – ein mehr als 300 Seiten dickes Kompendium, welches das Projekt ausbuchstabieren soll.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Bis zum Ende des Jahrzehnts, so die Ansage, sollen spürbare Veränderungen erreicht werden, etwa beim Verkehr, in der Bildung und bei der Digitalisierung. Großbritannien sei viel zu lange „überzentralisiert“ gewesen, sagte Gove am Mittwoch und sprach von „Eliten in London, die nicht alle Probleme der Menschen in Gemeinden wie Grimsby oder Cleethorpes wirklich verstanden haben“. Der Plan der Regierung werde nun „Geld und Macht aus London und dem Südosten umlenken in den Norden, die Mitte Englands, ja in alle Teile des Vereinigten Königreichs“.