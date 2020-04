Britische Regierung : Johnsons Corona-Krise

Spät berufener Krisenmanager: Boris Johnson Ende März, vor seiner Erkrankung an Covid-19, in 10 Downing Street Bild: AFP

Noch erholt sich Boris Johnson auf dem Landsitz der Regierung in Chequers von seiner Covid-19-Erkrankung, aber vereinzelt führt er schon wieder Gespräche mit Mitarbeitern und Ministern. Viel Gutes erfährt er nicht von ihnen. Während die Infektions- und Totenzahlen noch immer wenig Anlass zum Aufatmen bieten, wächst der Ärger über die mangelnde Ausstattung mit medizinischer Schutzbekleidung. Zugleich nimmt die öffentliche Kritik an Johnsons frühem Krisenmanagement zu – und dann zeigt auch noch die bisher demonstrierte Einigkeit des Kabinetts erste Risse.

Mit offiziell mehr als 16.000 Todesfällen, die auf Covid-19 zurückgeführt werden, gehört das Königreich zu den traurigen Spitzenreitern in Europa. Addiert man die geschätzte Zahl von Corona-Opfern in Pflegeheimen (bis zu 7500), könnte das Land Frankreich, Spanien und vielleicht sogar Italien überrundet haben. Zuletzt sank die Zahl der Toten am Tag auf unter 600, aber Fachleute sprechen noch nicht von einer Trendwende. Eine solche zeigen auch die registrierten Neuinfektionen nicht. Deren Zahl schwankt seit zwei Wochen zwischen 4000 und 6000 am Tag.