Briten und Ortskräfte : Britische Regierung will 6000 weitere Menschen aus Kabul holen

Nach dem raschen Fall Kabuls hat der britische Außenminister Dominic Raab Verständnis für Kritiker geäußert. „Die Kritik daran, dass wir das nicht haben kommen sehen, ist vollkommen nachvollziehbar“, sagte er am Dienstag. Alle Regierungen, auch in der Region, seien „kalt erwischt“ worden. Kritik an Washington kleidete er in die Worte: „Wir wollten einen an Bedingungen geknüpften Abzug, aber als Verbündete gehen wir gemeinsam rein und gemeinsam raus.“

Zugleich verteidigte Raab die neuen Prioritäten. „Bis uns jemand erklärt, wie viele zusätzliche Soldaten wir reinschicken sollen, ohne US-Beteiligung, ist es richtig, sich auf die Evakuierung zu konzentrieren.“ In der Nacht zu Montag waren die ersten 300 Briten und Ortskräfte im Königreich gelandet. Laut Vizeadmiral Ben Key stehen mehr als 6000 Menschen auf der Liste. 900 Soldaten helfen bei den Evakuierungen. Zurzeit sei die Lage am Kabuler Flughafen „ruhig“, aber die Taliban könnten jederzeit ihren Kurs ändern.

Nimmt Großbritannien afghanische Flüchtlinge auf?

Laut Raab zeigt das Ende der Mission „die Schwierigkeit des Versuchs, das Modell der liberalen Demokratie unter derart unwirtlichen Bedingungen zu installieren“. Die erreichten „Fortschritte“ dürften aber nicht verspielt werden, etwa die Minenentschärfung, die Schulbildung von Millionen Mädchen und das Ende internationaler Terroraktivitäten. Raab forderte eine „konzertierte Anstrengung“, die auch China und Russland einbeziehen müsse. Als Instrumente stünden Sanktionen und Entwicklungshilfe zur Verfügung.

Befragt nach der Aufnahme afghanischer Flüchtlinge, verwies Raab auf das britische Syrien-Kontingent. Das Königreich hat seit 2014 etwas mehr als 20000 Syrer aufgenommen, überwiegend Frauen und Kinder, die aus Lagern ins Königreich geflogen wurden. Man sei eine „Nation mit großem Herz“. Die Labour Party sprach sich für ein „großzügiges Angebot“ aus, das aber die Aufnahmefähigkeit berücksichtigen müsse.