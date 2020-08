Debakel bei Prüfungssystem : Großbritanniens Not mit den Noten

Protest in der Downing Street in London gegen die Schulpolitik der Regierung am 21. August Bild: Reuters

In einem bekannten Fernsehsketch des Komikerpaars Morecambe and Wise soll der berühmte André Previn das Klavierkonzert von Edvard Grieg dirigieren, mit Eric Morecambe als Solisten. Als der Pianist nach einigem Klamauk zu seinem Einsatz kommt, haut er jedoch eine andere Melodie in die Tasten. Previn schimpft, dass Morecambe die falschen Noten spiele. Dieser packt den Dirigenten daraufhin am Revers und gibt ihm zu verstehen, er spiele „die richtigen Noten – aber nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge“. Fast fünfzig Jahre später ist der Sketch den Briten noch in derart frischer Erinnerung, dass er in den vergangenen Tagen immer wieder beschworen wurde: im Zusammenhang mit dem Tohuwabohu um die Benotungssysteme, die mit leichten Abweichungen in allen vier Nationen des Vereinigten Königreichs geschaffen wurden als Ersatz für die wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Schulabschlussprüfungen.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

Die jährliche Bekanntgabe der Ergebnisse ist ein nationales Ritual, das stets mit Kritik einhergeht, in den vergangenen Jahren meist wegen Noteninflation. Im diesjährigen Chaos wird der Regierung Inkompetenz vorgehalten, während die Prüfungsaufsichtsbehörden in England und Schottland beschuldigt werden, einen Algorithmus angewendet zu haben, der benachteiligte Schüler noch mehr benachteilige, weil das Modell auch frühere Ergebnisse von leistungsschwächeren Schulen ins Kalkül zog. In Anspielung auf Morecambe and Wise spotten Kritiker seither: Es seien die richtigen Noten vergeben worden – bloß nicht an die richtigen Schüler.

Parallelen zum Ende Thatchers

In England waren bei dem Standardisierungsversuch 280.000 der vorhergesagten Noten für die A-Levels (die dem Abitur entsprechen) herabgesetzt worden – fast vierzig Prozent. In Schottland wurden 133.000 Ergebnisse – mehr als ein Viertel – revidiert, 93 Prozent davon nach unten. Der britische Bildungsminister Gavin Williamson versuchte das System zunächst als „gerecht und robust“ zu verteidigen. Seine Beteuerung, es werde keine Kehrtwende gemacht, erwies sich jedoch schnell als unhaltbar. Wie schon oft in den vergangenen Monaten beugte sich die Regierung von Boris Johnson dem Druck der öffentlichen Meinung und zog die Bewertungen der Prüfungsaufsichtsbehörde zurück. Es gelten nun die von den Lehrern vorausgesagten Noten, sofern sie höher sind.

Wenige Stunden bevor am Donnerstag die Noten für die der mittleren Reife entsprechenden GCSE-Kurse und der praxisorientierten berufsbildenden Btec-Abschlüsse bekanntgegeben werden sollten, kam die Ankündigung, dass die Veröffentlichung der Btec-Ergebnisse auf kommende Woche verschoben worden sei, um eine Überprüfung im Lichte der neuen A-Level- und GCSE-Berechnungen zu erlauben. Rund eine halbe Million Schüler sind davon betroffen.

Durch die Verwirrung sind die Zukunftspläne Tausender Schulabgänger durchkreuzt worden, die Hochschulen stehen vor einem Scherbenhaufen, und das Vertrauen in die ohnedies angeschlagene Regierung ist weiter gesunken. Auch aus den Reihen der Konservativen wird die Forderung nach dem Rücktritt Williamsons laut. Zugleich hat die Entscheidung das Empfinden bekräftigt, dass Kinder der Einkommensschwächeren benachteiligt würden. Einige Kommentatoren sehen in der ungeschickten Handhabung der Notenvergabe Parallelen mit dem Debakel von 1990 um die Umwandlung der nach dem Wert der Immobilie bemessenen Kommunalabgaben in eine sogenannte Kopfsteuer, die Ärmere stärker belastete. Die gescheiterte Reform trug wesentlich zum Sturz Margaret Thatchers bei. Der ehemalige konservative Parteiführer William Hague argumentierte in einem Kommentar über das Notenfiasko, in beiden Fällen sei es um ein Prinzip mit Schwachstellen gegangen, dessen Folgen für einzelne Betroffene die Zuständigen nicht hinreichend bedacht hätten.