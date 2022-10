Aktualisiert am

Regierungskrise in London : Liz Truss verschafft sich Luft

Ist in der wöchentlichen Fragestunde im Unterhaus unter Druck geraten: Liz Truss am Mittwoch beim Verlassen von Downing Street Bild: Reuters

Der Labour-Vorsitzende Keir Starmer begann seine Fragen in den „Prime Minister´s Questions“ mit einem Witz. Nach seinen Informationen werde gerade ein Buch über die Amtszeit der Premierministerin geschrieben, und das komme angeblich schon „Weihnachten raus“ sagte er. „Handelt es sich dabei um das Erscheinungsdatum oder um den Buchtitel?“, fragte er unter dem Johlen seiner Fraktion.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Von noch lauterem Gelächter war Liz Truss zuvor unterbrochen worden, als ihre Antwort auf die erste Abgeordneten-Frage mit den Worten begann: „Ich habe sehr klargemacht…“. Klarheit ist etwas, das Truss offenbar nicht mehr zugetraut wird im Unterhaus, nachdem in den vergangenen Tagen ein Gutteil ihres Regierungsprogramms von ihrem neuen Schatzkanzler Jeremy Hunt zurückgenommen wurde. „Wie um Himmels Willen kann man noch Versprechen der Premierministerin glauben, wenn diese nicht einmal eine Woche lang halten?“, fragte Starmer.

Der erste große Auftritt der angeschlagenen Premierministerin nach der Entlassung ihres ersten Schatzkanzlers Kwasi Kwarteng wurde trotz der hämischen Stimmung im Unterhaus als ein Moment gewertet, der ihr etwas Luft verschaffte. Truss parierte alle Angriffe Starmers und sagte: „Ich bin ein Kämpfer, kein Kneifer.“

Gleichzeitig griff sie die Opposition für deren Unterstützung „militanter Gewerkschaften“ an, die gerade Streiks organisieren. Zudem gelang es Truss von ihrer prekären Lage abzulenken, indem sie eine Garantie über die Höhe der Rentenerhöhungen abgab, die sich an der Inflationsrate (zurzeit 10,1 Prozent) bemessen sollen. Hunt hatte sich dazu am Vortag eher vage geäußert.

Am Abend wartete im Unterhaus eine weitere Prüfung auf Truss. Ein Antrag der Labour Party, der sich gegen das Fracking im Vereinigten Königreich ausspricht, wurde von den Tory-Fraktionsführung de facto zu einer Vertrauensabstimmung über Truss erklärt. Das bringt Tory-Abgeordnete in Bedrängnis, deren Wahlkreise gegen derartige Gas-Explorationen eingestellt sind.

Zu diesen gehört auch Schatzkanzler Hunt, der noch im Juni von „enormen Disruptionen und Umweltschäden“ gewarnt hatte, denen gegenüber „wenig, wenn überhaupt ein wirtschaftlicher Nutzen“ stehe. Truss hatte sich im Wahlkampf für ein Ende des Fracking-Verbots in Großbritannien stark gemacht, sofern betroffene Kommunen dem zustimmen. Laut Zeitungsberichten sondierten die Tory-Abgeordneten auch am Mittwoch, wie und mit wem sie Truss ablösen können. In Umfragen haben die Tories einen Tiefstand erreicht.