Ungeregelter Brexit : Wenn der Joghurt zum Luxus wird

Neil MacGregor, der ehemalige Direktor des British Museum und Gründungsintendant des Humboldt-Forums in Berlin, hat die Kunst verfeinert, große Zusammenhänge anhand von einzelnen Gegenständen zu veranschaulichen. Als der Autor des Sachbuchbestsellers „Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten“ einmal gebeten wurde, Objekte zu nennen, die seine eigene Lebensgeschichte kennzeichnen, sagte er kurz: Joghurt.

In der unmittelbaren Nachkriegszeit in Glasgow aufgewachsen, kannte er Joghurt nicht, bis er in den fünfziger Jahren durch einen Schüleraustausch nach Frankreich kam. Die erste Erfahrung mit einem Topf Danone symbolisierte für MacGregor die Entdeckung der großen, weiten Welt. Bei seiner Rückkehr nach Glasgow machte er einen jüdischen Lebensmittelhändler ausfindig, der diese damals noch so exotische Rarität führte.

Nach einem ungeregelten Brexit am 31. Oktober könnte Joghurt wegen der zu erwartenden Preissteigerungen, der erschwerten Einfuhrbedingungen und der möglichen Knappheit im Vereinigten Königreich wieder Seltenheitswert haben. Jedenfalls sieht das die europäische Genossenschaftsmolkerei Arla Foods so. Überhaupt dürfte ein Brexit ohne Abkommen zu „punktuellen Engpässen“ führen. Und das könne sogar völlig willkürlich passieren, weil die Lage davon abhängig sei, welche Lastwagen gerade durchkämen. Großbritannien produziert zwar genügend eigene Milch, weist jedoch mit sechzehn Prozent das zweithöchste Handelsdefizit für Milchprodukte in der Welt auf.

Defizit bei eigenen Milchprodukten

Da fast alle eingeführten Milchprodukte aus der Europäischen Union stammen, gehört die Milchwirtschaft zu jenen Zweigen der Lebensmittelindustrie, die sich besonders vor dem Brexit fürchten. Arla Foods stellt sogar in Aussicht, dass Butter und Käsespezialitäten Luxusprodukte werden. Und eben Joghurt.

Die Kooperative von Milchbauern aus verschiedenen europäischen Ländern hat sich von der London School of Economics berechnen lassen, welche neuen Belastungen bei der Einfuhr von Milcherzeugnissen bei einem ungeregelten Brexit auf sie zukommen. Zu den Hürden zählen neben einem weiteren Kursverlust des Pfundes und Handelszöllen, was sich wiederum auf die Fahrer- und Benzinkosten auswirkt, auch die Verzögerungen bei den Grenzkontrollen sowie der Aufwand für Zollerklärungen und der zusätzliche Bedarf an Tierärzten für die Überprüfung von Nahrungsmitteln.

Gerade Letzteres dürfte zum großen Problem werden, weil der vorausgesagte Rückgang bei der Einwanderung aus der EU sich auch auf den Tierarztberuf auswirken dürfte – wie überhaupt auf alle Berufe, die mit der Landwirtschaft zu tun haben. Im Jahr 2016 kam die Hälfte der im Vereinigten Königreich neu zugelassenen Tierärzte aus der EU. Nach dem Brexit werden deutlich mehr Güter bei der Einfuhr einer Veterinärprüfung unterzogen werden müssen. Von einer Steigerung auf 325 Prozent ist die Rede. Wer soll das dann machen?

Obst und Gemüse wird hauptsächlich aus dem Ausland

Die School of Economics hat auch herausgefunden, dass eine zusätzliche Verzögerung von sieben Minuten bei der Zollabfertigung im Hafen die Transportzeit insgesamt wegen des Rückstaus um zehn Stunden verlängern und den Unternehmen pro Container 111 Pfund an Mehrkosten aufbürden würde.