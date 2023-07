Aktualisiert am

Nachwahl in Großbritannien

Nachwahl in Großbritannien : Nur Johnsons Wahlkreis können die Tories halten

In zwei Wahlkreisen gewannen die Oppositionsparteien Labour und Liberaldemokraten mit deutlichem Vorsprung. Nur der Sitz des früheren Premierministers Boris Johnson bleibt in der Hand der Konservativen.

Hier ein nur knapper Vorsprung für die Konservativen: Auszählung der Stimmen im Westlondoner Wahlkreis Uxbridge and South Ruislip Bild: AP

Bei einer Nachwahl zum britischen Unterhaus haben die regierenden Konservativen zwei der drei zur Wahl stehenden Sitze an die linken und liberalen Oppositionsparteien Labour und Liberaldemokraten verloren. Nur den Wahlkreis des früheren Premierministers Boris Johnson konnte die Regierungspartei bei der Wahl am Donnerstag knapp halten.

Der spektakulärste Erfolg ist der Opposition im nordenglischen Wahlkreis Selby und Ainsty gelungen. In dem ländlich geprägten Wahlkreis ließ der Labour-Kandidat Keir Mather laut dem offiziellen Ergebnis vom Freitag seine konservative Gegenkandidatin Claire Holmes mit 16.456 zu 12.295 Stimmen hinter sich. Damit ist es einer Partei erstmals gelungen, in einer Nachwahl einen Vorsprung von mehr als 20.000 Stimmen in der vorangegangenen Wahl aufzuholen. Der Johnson-Vertraute Nigel Adams hatte die Wahl im Jahr 2019 mit 33.995 zu 13.858 Stimmen deutlich vor seinem damaligen Labour-Herausforderer gewonnen.

Knappes Ergebnis in Johnsons Wahlkreis

Noch deutlicher unterlag die konservative Regierungspartei im Wahlkreis Somerton und Frome im Südwesten Englands. Hier ließ die liberaldemokratische Kandidatin Sarah Dyke ihre konservative Gegenkandidatin Faye Purbrick mit 21,187 zu 10,179 Stimmen hinter sich. Dyke erzielte mit einem Wähleranteil von 54,6 Prozent auch eine absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. In den Wahljahren 2015, 2017 und 2019 gewann in dem Wahlkreis der Konservative David Warburton mit absoluter Mehrheit, wobei Somerston und Frome zuvor schon zuvor eine Hochburg der Liberaldemokraten war.

Nach Auffassung von Beobachtern eher überraschend konnten die Konservativen im Westlondoner Westlondoner Wahlkreis Uxbridge und South Ruislip den Sitz des früheren Premierministers Boris Johnson verteidigen. Der konservative Kandidat Steve Tuckwell gewann mit 13.965 Stimmen vor dem Labour-Kandidaten Danny Beales, der 13.470 Stimmen auf sich vereinigte. Mitentscheidend für den konservativen Erfolg war, dass die drittplatzierte grüne Kandidatin Sarah Green zwar nur 893 Stimmen erhielt, sie dem Sozialdemokraten Beales aber Stimmen aus dem linken Lager streitig machte. Uxbridge und South Ruislip gilt für Londoner Verhältnisse als konservativer Wahlkreis, doch der Vorsprung der Tories war in den vorangegangenen Wahlen nicht so deutlich, wie er in den Kreisen Selby und Ainsty und Somerton und Frome war.

Die Nachwahl in den drei Wahlkreisen war nötig, weil die drei bisherigen Abgeordneten ihre Mandate vorzeitig aufgaben. Der frühere Premierminister Johnson trat im Juni mit sofortiger Wirkung als Unterhausabgeordneter zurück. Er sprach von einer „Hexenjagd“, nachdem ihm vorgeworfen worden war, das Parlament über illegale Partys während des Corona-Lockdowns belogen zu haben. Der nordenglische Abgeordnete Nigel Adams gilt als enger Vertrauter Johnsons und vollzog im Juni den gleichen Schritt wie der frühere Premierminister. In Somerton und Frome trat der bisherige Abgeordnete David Warburton nach Vorwürfen sexueller Übergriffigkeit zurück.