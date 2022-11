Migration nach Britannien : Braverman spricht von „Invasion an unserer Südküste“

Die britische Innenministerin möchte illegale Einwanderung hart bekämpfen. Doch ihr Vorgehen wir auch aus den eigenen Reihen kritisiert. Schlechte Zustände in einem Asylbewerber-Zentrum soll sie wissentlich in Kauf genommen haben.

Ihre Rede im Unterhaus sollte einen Strich unter die Debatte ziehen, aber Suella Braverman erreichte das Gegenteil: Mit ihrer Verteidigung in eigener Sache weitete die britische Innenministerin die Kritik an sich noch aus. Gleich nachdem sie von einer „Invasion an unserer Südküste“ gesprochen hatte, hielt ihr nicht nur die Opposition eine „Hetzsprache“ vor. Auch Kabinettskollegen zeigten Mühe, die Äußerung ins rechte Licht zu rücken.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Braverman hatte sich am Montagabend als Opfer einer „Hexenjagd“ bezeichnet und gegen den Vorwurf verwahrt, sie hätte die untragbaren Zustände im Asylbewerber-Zentrum Manston bewusst herbeigeführt. In der Einrichtung, die für höchstens 1600 Migranten ausgelegt ist, leben um die 4000. Bis zum Sommer hatten sich die Asylbewerber nicht länger als 24 Stunden auf dem Gelände aufgehalten; dann war ihr Antrag erstmals gesichtet und sie wurden, in der Regel, in ein Hotel weitertransferiert. Jetzt sollen einige schon seit Wochen auf dem stillgelegten Flughafen hausen.