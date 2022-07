Aktualisiert am

Krieg in Afghanistan

Krieg in Afghanistan : Haben britische Soldaten Zivilisten getötet?

Einem britischen Medienbericht zufolge soll die Elitetruppe SAS in Afghanistan mehr als 50 Unbewaffnete getötet haben. Hohe Offiziere sollen davon gewusst, das jedoch nicht weitergemeldet haben.

Britische Soldaten im Juli 2009 in der afghanischen Provinz Helmand (Symbolbild) Bild: REUTERS

Das britische Verteidigungsministerium hat am Dienstag empört auf eine Recherche der BBC reagiert, derzufolge britische Soldaten der Eliteeinheit SAS (Special Air Service) vor elf Jahren Kriegsverbrechen in Afghanistan begangen haben sollen. Der laut BBC über vier Jahre recherchierte Beitrag in der Sendung „Panorama“ lässt mehrere Soldaten anonymisiert zu Wort kommen, die von Tötungen gefangen genommener und unbewaffneter Afghanen berichten.

Ein Sprecher des Verteidigungsministerium verwies auf Untersuchungen, die keine ausreichenden Belege für die Vorwürfe gefunden hätten, und sagte: „Anderes zu insinuieren ist unverantwortlich, unzulässig und bringt unsere tapferen Streitkräfte in Gefahr, sowohl an der Front als auch im Blick auf ihr Ansehen.“

„Ein Muster auffällig ähnlicher Berichte“

Laut der BBC hat eine SAS-Einheit innerhalb eines halben Jahres auf Nacht-Razzien 54 Afghanen getötet. Die Einheit war in den Jahren 2010 und 2011 in der Provinz Helmand stationiert. Personen, die an den Razzien beteiligt waren, berichteten dem Sender, dass sich Soldaten mit der Zahl der Getöteten gebrüstet hätten und die Bilanz der Vorgänger-Einheit übertreffen wollten.

In mehreren Fällen sollen die Soldaten AK-47-Gewehre neben die Afghanen gelegt haben, um die vermeintliche Rechtmäßigkeit der Tötung zu dokumentieren. Interne Mails sollen außerdem zeigen, dass hohe Offiziere der Elitetruppe über das Vorgehen im Bilde waren, die Hinweise aber trotz einer Verpflichtung dazu nicht an die ermittelnde Militärpolizei weitergegeben haben.

Schon 2019 hatte die BBC zusammen mit der „Sunday Times“ über die Vorfälle in der Einheit berichtet. Dies führte zu einem Gerichtsverfahren und einer Anweisung ans Verteidigungsministerium, Dokumente herauszugeben, die über den Umgang der Regierung mit den Vorfällen Aufschluss geben. Die BBC erkannte in den Stellungnahmen beteiligter Soldaten „ein Muster auffällig ähnlicher Berichte“. Fast immer wurde gemeldet, dass die Afghanen in ihren Häusern versucht hätten, sich mit einem Gewehr oder einer Handgranate zur Wehr zu setzen.

Laut der BBC haben die Razzien während des sechsmonatigen Einsatzes der Einheit „Todeszahlen in dreistelliger Höhe“ hinterlassen. Aus der SAS-Einheit wurden hingegen weder Tote noch Verwundete gemeldet. Ein hoher Offizier, der im Hauptquartier der Spezialkräfte stationiert war, sagte der BBC, die Berichte der Einheit hätten damals zu „echter Sorge“ geführt. „Zu viele Leute wurden getötet auf den Nacht-Razzien, und die Erklärungen ergaben keinen Sinn. Es war damals klar, dass etwas schief lief.“

In dem BBC-Bericht, dessen Ausstrahlung für den Abend auf dem Programm stand, sollen weitere Details offenbart werden. Ohne den Bericht vorab gesehen zu haben, sprach der Sprecher des Verteidigungsministeriums von „ungerechtfertigten Schlussfolgerungen“, die er mit aller Schärfe zurückweise. Das Verteidigungsministerium werde gleichwohl etwaige neue Hinweise prüfen: „Es wird keine Behinderung geben“, versicherte er.