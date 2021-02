Britische Corona-Politik : Die neue Nüchternheit des Boris Johnson

Der britische Premierminister Boris Johnson beim Besuch in einem Impfzentrum im Südosten Londons am 15. Februar Bild: AFP

Selbst der Oppositionschef kam nicht umhin, die Impfkampagne der britischen Regierung zu würdigen. Keir Starmer, Chef der Labour Party, dankte im Unterhaus „allen Beteiligten“ für diese „wahrhaft erstaunliche Leistung“. Premierminister Boris Johnson zeigte sich „erfreut“ über Starmers ungewöhnliches Lob und gab es gleich großzügig weiter an die Gesundheitsdienstmitarbeiter, die Soldaten und die freiwilligen Helfer. Mit dem vorzeitigen Erreichen des ersten großen Etappenziels – 15 Millionen Geimpfte, unter ihnen alle Über-Siebzigjährigen – hat Johnson auch ärgste Kritiker verstummen lassen.

Nicht nur Abgeordnete und Kommentatoren äußern sich anerkennend. Seit einigen Wochen steigt auch wieder der Zuspruch der Bürger. Laut einer Umfrage wollen sich 44 Prozent der Befragten am liebsten von Johnson durch den Rest der Pandemie steuern lassen, nur 27 Prozent von Starmer. Das ist eine persönliche Bestätigung für den Krisenmanager Johnson, denn seine Partei liegt nur vier Prozentpunkte vor der Labour Party.

Nüchtern und ernst, aber nicht pathetisch

Gutgeschrieben wird dem Premierminister nicht nur die Impfkampagne, sondern seine neue Vorsicht, überhaupt sein öffentlicher Auftritt. Viele hatten ihm in der ersten Phase der Pandemie vorgehalten, dem Ernst der Lage nicht angemessen zu begegnen, Maßnahmen zu spät einzuführen und zu früh wieder zu lockern. Auf viele wirkte Johnson wie ein Politiker, der seine libertäre Gesinnung am falschen Ort zur falschen Zeit demonstrierte.

Seit einigen Wochen hat der Premierminister einen neuen Ton gefunden. Regelmäßig unterrichtet er die Nation in Pressekonferenzen über die jüngsten Entwicklungen. Auf Sprachspielereien, die er anfangs einstreute, wartet man inzwischen vergebens. Johnson wirkt für seine Verhältnisse nüchtern und ernst, ohne dabei ins Pathos der Schwere zu kippen. Anstatt den Impferfolg auszukosten und mit der süßen Frucht der Maßnahmenlockerung zu garnieren, verweist er lieber auf einen „vorsichtigen und pragmatischen Ansatz, von dem wir nicht abweichen werden“. Tatsächlich verschärfte Johnson die Auflagen gerade noch einmal – mit neuen Quarantäneregeln, die am Montag in Kraft getreten sind, und mit Spielplatzverboten für Eltern, die über einen Garten verfügen.

Zu besichtigen ist nicht nur ein Wechsel der Rhetorik, sondern der Strategie, was wiederum auf Personalveränderungen in Downing Street zurückgeführt wird. Kaum jemandem ist entgangen, dass die Geburt des „neuen Johnson“ mit dem Abgang seines umstrittenen Chefberaters Dominic Cummings zusammengefallen ist. Von einem „anderen Klima in Nummer 10“ berichtet ein Regierungsbeamter dieser Zeitung. Seit Anfang des Jahres führt Dan Rosenfeld die täglichen Geschäfte in Downing Street. Anders als Cummings ist er nicht mit der Brexit-Kampagne verbunden; im Gegenteil. Der Beamte, der lange sein Geld in der Finanzwirtschaft verdiente, hatte bis 2011 als „Principal Private Secretary“ zwei sehr europafreundlichen Schatzkanzlern zugearbeitet: dem Labour-Mann Alistair Darling und David Camerons Weggefährten George Osborne.

Rosenfeld gilt als fähiger Organisator ohne eigene politische Agenda. Er sei „nur da, um zu tun, was der Premierminister will“, heißt es. Cummings’ Versuch, den Regierungsapparat gleichsam auseinanderzunehmen und den Einfluss der traditionellen Mandarine zurückzudrängen, ist gescheitert. Die Dinge laufen nun wieder mehr wie unter Johnsons Vorgängern: in alten, geordneten Bahnen. Als Teil dieses Prozesses wird auch die Berufung Stephen Lovegroves auf den Posten des Nationalen Sicherheitsberaters gesehen. David Frost, der Lovegrove gewichen ist und jetzt nur noch für die Beziehungen zur EU zuständig ist, gilt als politischer Feuerkopf. Lovegrove, bislang im Führungsstab des Verteidigungsministeriums tätig, steht im Ruf eines neutralen Staatsdieners.

Im Stile des Weißen Hauses

Den vielleicht größten Einfluss auf Johnsons Bild in der Öffentlichkeit hat Allegra Stratton, die neue Regierungssprecherin. Schon seit Januar sollte sie wöchentliche Pressekonferenzen abhalten, im Stile des Weißen Hauses, aber die Pandemie hat das hinausgeschoben. In Downing Street glaubt man, dass die Nation einstweilen noch vom Premierminister persönlich unterrichtet werden will. Doch im Hintergrund hat Stratton das „Briefing“, auch der Journalisten, begonnen. Die Linie, die sie nach innen vertritt, wurde von einem Kollegen so beschrieben: „Wir müssen vernünftig und ruhig sein und dürfen uns von nichts davontragen lassen.“

Zusammen mit ihren frisch eingestellten Mitarbeitern hat Stratton ein neues Corona-Erwartungsmanagement durchgesetzt. Anstatt konkrete Hoffnungen zu wecken und diese gar mit Terminen zu versehen, sprechen Johnson und seine Minister nur noch von allgemeinen Zielmarken, an denen hart gearbeitet werde. Die niedrig gehaltenen Erwartungen können so nur noch übertroffen werden. Anfang kommender Woche will Johnson seinen „Fahrplan“ aus dem Lockdown bekanntgeben. Am Montag sagte er, dieser werde „vorsichtig aber unumkehrbar sein“. Bevor sich Dinge ändern könnten, müsste die Zahl der Ansteckungen „sehr sehr niedrig“ liegen.