Britische Corona-Maßnahmen : Weihnachten soll wieder normal werden – zumindest fast

„Das Beste hoffen und auf das Schlimmste vorbereitet sein“ – so fasste Boris Johnson am Freitag seine Corona-Strategie für die kommenden Monate zusammen. Auf einer einsamen Pressekonferenz in Downing Street 10, zu der die Journalisten nur digital zugeschaltet wurden, kündigte der britische Premierminister weitere Lockerungen der Schutzmaßnahmen an und sagte zugleich weitere drei Milliarden Pfund zu, um den staatlichen Gesundheitsdienst NHS wetterfest für eine mögliche neue Infektionswelle im Winter zu machen. Stolz verwies Johnson darauf, dass die britischen Testkapazitäten schon jetzt höher als in den anderen Ländern Europas lägen. Bis Ende Oktober sollen sie auf eine halbe Million Tests am Tag steigen.

Zugleich will die Regierung die neugebauten „Nightingale Hospitals“, die bislang kaum genutzt werden, bis zum kommenden Frühjahr unterhalten und geöffnet lassen. Ende kommender Woche sollen Fitnesscenter und Schwimmbäder wieder geöffnet werden. Anfang August dürfen dann auch Schönheitssalons sowie Konzertsäle und Theater ihre Türen öffnen. Im kommenden Monat will die Regierung ihre bisherige Empfehlung ändern, nur dann zum Arbeitsplatz zu gehen, wenn es unbedingt nötig ist.

Johnson sagte, es sei nicht die Aufgabe des Staates, in die Beschäftigungsverhältnisse hineinzureden. Vielmehr sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer untereinander regeln, was im Interesse des jeweiligen Unternehmens sei. Die Arbeitgeber müssten aber geeignete Vorkehrungen schaffen, um ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen. Am Vortag hatte der wissenschaftliche Chefberater der Regierung, Patrick Vallance, noch gesagt, dass er keinen Anlass zur Anpassung der bisherigen Empfehlung sehe.

Nach der Sommerpause, im September, soll der Schul- und Universitätsbetrieb wieder in vollem Umfang aufgenommen werden, wenn auch unter Pandemie-Auflagen, die noch präzisiert werden müssen. Dies gilt auch für die Absicht, von Oktober an den Besuch von Sportveranstaltungen und Konferenzen grundsätzlich wieder zu ermöglichen. Im November, sagte Johnson, würden dann alle Maßnahmen überprüft. Es sei seine „starke und ernsthafte Hoffnung“, dass bis Weihnachten der Alltag wieder nah an der Normalität sei.

Johnson hob hervor, dass alle Lockerungen „konditioniert“ und abhängig von der Entwicklung der Infektionsraten seien. Er wandte sich an jene Bürger, die mit Sorge auf die Lockerungen blickten, und versicherte ihnen, dass die Regierung „nicht zögern werde, in jeder Phase die Bremse wieder anzuziehen, sollte dies nötig werden“.

Zuletzt musste die Regierung in London einen örtlichen Lockdown in der mittelenglischen Stadt Leicester verhängen, nachdem dort die Infektionsrate sprunghaft angestiegen war. Johnson kündigte an, den lokalen Behörden nun mehr Autonomie zuzugestehen, so dass sie schon bald eigenständig, rasch und zielgerichtet auf lokale Infektionsanstiege reagieren könnten. Der gute Ausgang, hielt Johnson fest, hänge weiterhin am verantwortungsbewussten Handeln eines jeden Einzelnen.