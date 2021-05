„Black Lives Matter“ : Britische Aktivistin durch Kopfschuss schwer verletzt

In London ist in der Nacht zu Montag eine Aktivistin der Bewegung „Black Lives Matter“ (BLM) mit schweren Schussverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sasha Johnson liege auf der Intensivstation und befinde sich in „kritischem Zustand“, teilte die „Taking the Initiative Party“ (TTIP) mit, eine mit der BLM-Bewegung verbundene Partei. Die junge Frau werde wegen eines Kopfschusses behandelt. Zuvor habe sie „zahllose Todesdrohungen“ erhalten. Die Londoner Polizei teilte mit, dass bisher keine Hinweise auf einen „gezielten Angriff“ auf die 27 Jahre alte Frau vorlägen. Sie rief Zeugen auf, sich bei den Behörden zu melden.

Laut Zeitungsberichten fielen die Schüsse gegen drei Uhr nachts im Südlondoner Stadtteil Peckham. In einem Haus in der Nähe habe zur selben Zeit eine Party stattgefunden. Die Zeitung „Daily Mail“ zitierte die Aktivistin und „Familienfreundin“ Imarn Ayton mit der Annahme, dass Johnson „nicht das beabsichtigte Opfer“ des Täters gewesen sei. Ayton, eine Gründerin des britischen „Black Reformist Movement“, gab an, dass Johnson mit anderen Personen im Garten des Party-Hauses gestanden habe, als eine „gegnerische Bande“ nähergekommen sei und dann die Schüsse fielen. „Dieser Vorfall hat mehr mit rivalisierenden Gangs zu tun als mit ihrem Aktivismus“, sagte Ayton der Zeitung.

Johnson, die Sozialarbeit an der Universität Oxford studiert hatte, zählt zu den führenden Mitgliedern der TTIP. Im vergangenen Jahr organisierte sie Veranstaltungen der BLM in Großbritannien und trat als Rednerin auf. Sie trug oft militärische Kleidung und eine Schutzweste gegen Messerstiche. Die TTIP rief am Montag dazu auf, „zusammenzukommen und für Sashas Gesundung zu beten“.