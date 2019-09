Brexit-Streit : Boris Johnson und der „Hinterhalt“

Während der Supreme Court seine mehrtägigen Beratungen über die Rechtmäßigkeit der Parlamentsbeurlaubung aufgenommen hat, heizte sich die politische Auseinandersetzung um den Brexit am Dienstag weiter auf. Viele Parlamentarier empörten sich über die Behandlung von Premierminister Boris Johnson am Montag in Luxemburg. Zugleich kündigte die neue Vorsitzende der Liberaldemokraten, Jo Swinson, auf dem Parteitag in Bournemouth an, nach einer Regierungsübernahme den Brexit-Prozess ohne eine weitere Volksbefragung zu stoppen und den Austrittsantrag unverzüglich zurückzuziehen.

Die elf Richter des Supreme Courts hörten am Dienstag die Argumente, die bereits am „Court of Session“ in Edinburgh und am Londoner High Court ausgebreitet wurden. Das schottische Gericht hatte die fünfwöchige Pause des Parlaments als „rechtswidrig“ beurteilt, weil sie in der „ungebührlichen Absicht“ verfügt worden sei, „das Parlament zu behindern“. Der High Court hatte die Beurlaubung hingegen als politische Maßnahme qualifiziert, über die ein Gericht nicht zu urteilen habe. Er konnte keinen Rechtsverstoß erkennen.

Die Labour Party, die sich in Teilen der Anklage angeschlossen hatte, zeigte sich am Dienstag zuversichtlich, dass Johnson vom Supreme Court zur Aufhebung der Pause gezwungen werde. Es sei „höchstwahrscheinlich“, dass der Oberste Gerichtshof der Entscheidung des Court of Session folgen werde, sagte Shama Skakrabarti voraus, die im Falle einer Labour-Regierung Generalstaatsanwältin werden soll. Die Regierung hielt sich dagegen mit Einschätzungen zurück. Justizminister Robert Buckland lobte die britischen Richter als „weltklasse“ und sagte: „Wie immer das Urteil des Supreme Courts ausfällt – wir werden die starke Unabhängigkeit unserer Justiz respektieren.“ Ähnlich hatte sich vorher schon Johnson geäußert: „Das Beste, das ich tun kann, ist zu warten, was der Supreme Court sagt.“ Mit dem Urteil wird frühestens am Donnerstag gerechnet.

„Eine Beleidigung aller Briten“

Breite Beachtung fand der Umgang des Luxemburgischen Ministerpräsidenten Xavier Bettel mit seinem Gast aus London. Die „Times“ schrieb von einem „Hinterhalt“, die „Sun“ von einer „Beleidigung aller Briten“. Der Daily Express titelte: „Kein Wunder, dass Britannien für den EU-Austritt gestimmt hat.“ Johnsons Besuch war von einer lautstarken Anti-Brexit-Demonstration begleitet gewesen. Nach Informationen aus Downing Street hatte Johnson seinen Gastgeber daher gebeten, die gemeinsame Pressekonferenz nach innen zu verlegen, was verwehrt worden sein soll. Stattdessen ging Bettel allein ans Pult und machte, unter dem Beifall der Demonstranten, seinem Unmut über den Brexit-Prozess Luft.

Er warf Johnson vor, den Nutzen für seine Partei über die Interessen seiner Bürger zu stellen und wies den Tories die Schuld für den „Schlamassel“ zu, in dem nun alle steckten. Dabei wies Bettel mehrmals auf das leere Pult neben ihm.

Während Brexit-kritische Kommentatoren die „Demütigung“ Johnsons rechtfertigten, sahen konservative Abgeordnete die Grundregeln der Diplomatie verletzt. Der frühere Tory-Chef Iain Duncan Smith sagte, Regierungschefs sollten sich mit Zuvorkommenheit behandeln, und fuhr fort: „Die Guten tun dies auch.“ Er erinnerte sogar an den Zweiten Weltkrieg und sagte: „Die Ironie ist, dass Luxemburg von Britannien gerettet wurde.“ Selbst harsche Kritiker Johnsons wie Nicholas Soames – der Enkel Winston Churchills – kritisierten Bettels Verhalten. Soames, der unlängst von Johnson aus der Partei geworfen wurde, hielt ihm „nicht hilfreiche Effekthascherei“ vor. Viele sprachen von einem Rückschlag für die Brexit-Gespräche und fragten sich, ob Bettel mit seiner Suada die Stimmung in der ganzen EU widergespiegelt hatte.

Auch innerhalb des Königreichs spitzte sich die Debatte weiter zu. Die Liberaldemokraten radikalisierten ihren Kurs und nahmen Abstand von ihrer Forderung nach einem sofortigen zweiten Referendum. Stattdessen warb Parteichefin Swinson für ein Regierungsmandat bei den nächsten Unterhauswahlen, mit dem sie den Brexit „am ersten Tag stoppen“ würde. In Umfragen sind die Libdems nah an die Labour Party herangerückt und erfreuen sich zudem zahlreicher Übertritte. Gleichwohl käme es einer großen Überraschung gleich, sollten sie stärkste Partei werden.

Swinson hob die Liberaldemokraten von den beiden „müden alten Parteien“ ab, die gescheitert seien, und empfahl sich den Delegierten als „Ihr Kandidat für das Amt des Premierministers“. Der Brexit-Kursschwenk stieß allerdings auch auf Kritik. Der Libdem-Abgeordnete Norman Lamb fürchtete, dass dieser die Spaltung im Land weiter vertiefen werde. „Die Polarisierung, die wir gerade sehen, ist unglaublich gefährlich“, sagte er. „Wir spielen in mehrfacher Hinsicht mit dem Feuer.“ Der liberale Kolumnist Robert Shrimsley hielt Swinson am Dienstag vor, „auf der Brexit-Welle zu reiten“ und auf unseriöse Weise auf die dauerhafte Polarisierung der Politik zu setzen.