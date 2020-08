Aktualisiert am

Briefwahl in Amerika : Repräsentantenhaus lehnt Postreform ab

Die Post steht im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit für die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten. Bild: AP

Das amerikanische Repräsentantenhaus hat gegen eine Postreform gestimmt, die Kritiker als Bedrohung für die Briefwahl bei der Präsidentenwahl im November betrachten. Zugleich stellte sich die Parlamentskammer, in der die Demokraten die Mehrheit haben, hinter eine Finanzspritze in Höhe von 25 Milliarden Dollar für die Post. Nun muss der Senat über das Vorhaben entscheiden. Dort verfügen die Republikaner über die Mehrheit. Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, hat bereits angekündigt, die Kammer werde den Gesetzentwurf ablehnen. Das Weiße Haus will Präsident Donald Trump zudem raten, sein Veto gegen die Maßnahmen einzulegen.

Bei der Abstimmung im Repräsentantenhaus votierten allerdings mehr als zwei Dutzend von Trumps Republikanern mit den Demokraten. Experten gehen davon aus, dass sich wegen der Coronavirus-Pandemie mehr Amerikaner der Briefwahl bedienen werden. Die Demokraten sind alarmiert, da Trump die Briefwahl zuletzt mehrfach als Quelle des Wahlbetrugs angeprangerte.