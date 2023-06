Aktualisiert am

Kampfansage an Europa und die USA

Treffen der BRICS-Staaten : Kampfansage an Europa und die USA

Kritik am Westen: Die Außenminister der BRICS-Staaten in Kapstadt Bild: Reuters

Die Außenminister der sogenannten BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika haben ihr Ziel bekräftigt, ein Gegengewicht zu den geopolitisch dominierenden westlichen Staaten zu bilden. „Es ist unsere Vision und Hoffnung, dass die BRICS in einer Welt, die von Wettbewerb, geopolitischen Spannungen, Ungleichheit und Unsicherheit zerrissen ist, eine globale Führungsrolle übernehmen“, sagte die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor während des BRICS-Außenministertreffens am Freitag in Kapstadt.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Südafrika hat derzeit den Vorsitz der Gruppe inne. Das Treffen diente der Vorbereitung des BRICS-Gipfeltreffens im August in Johannesburg. Neben den Vertretern der BRICS nahmen am Freitag 13 Außenminister aus anderen Staaten teil, unter anderem Kuba, Kongo, Iran, Kasachstan, Saudi-Arabien, Ägypten, Argentinien, Bangladesch und Indonesien.

Die Staatengruppe, die mit den Anfangsbuchstaben der Mitglieder abgekürzt wird, begann vor 16 Jahren als loser Verbund der größten Schwellenländer der Welt. Die Abkürzung hatte vorher ein amerikanischer Investmentbanker in einem Bericht verwendet, ohne die Folgen zu erahnen. Südafrika, die führende afrikanische Industrienation, stieß 2010 hinzu.

Seitdem haben weitere Staaten Interesse bekundet. Wie es auf dem Ministertreffen hieß, liegen derzeit mehr als zwanzig Aufnahmeanträge vor, aus Südamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und aus Europa. In den fünf Schwellenländern leben schon jetzt vierzig Prozent der Weltbevölkerung.

Für „Transformation“ der Weltordnung

Die BRICS-Außenminister müssten auf ihrem Treffen einen „Aktionsplan für unsere Länder und für die Welt“ auf Grundlage der 2015 verabschiedeten Agenda-2030 der Vereinten Nationen festlegen, sagte die südafrikanische Außenministerin. Damals habe die internationale Gemeinschaft gemeinsam die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung beschlossen. „Wir waren alle vereint im Entsetzen über verheerende Kriege, schockiert über die Auswirkungen des Klimawandels und beunruhigt über das Fortbestehen der weltweiten Armut und Unterentwicklung.“

Mehr zum Thema 1/

Heute seien diese Kooperationsbereitschaft und Einigkeit nicht mehr gegeben. Ohne den Ukrainekrieg zu erwähnen, sagte sie: „Wir können nicht zulassen, dass ein Konflikt in einem Teil der Welt das Ziel der Beseitigung der weltweiten Armut als größte globale Herausforderung ersetzt.“ Die Ressourcen müssten wieder auf diese „beunruhigende Tatsache“ gelenkt werden.

Zudem drang die Ministerin auf eine „Transformation“ der globalen Weltordnungspolitik. Seit ihrer Gründung seien sich die BRICS-Staaten einig, dass Reformen nötig seien, um eine „gerechtere“ Welt zu schaffen, in der alle Staaten ausreichend repräsentiert seien. „15 Jahre später stellen wir fest, dass diejenigen, die die wichtigsten multilateralen Institutionen kontrollieren, wenig Appetit auf Reformen haben.“ Die BRICS, Afrika und der globale Süden müssten mit einer „gemeinsamen Stimme und gemeinsamem Handeln“ vorankommen.

Harsche Kritik hatte einen Tag zuvor der russische Außenminister Sergej Lawrow geübt. Die Weltordnung dürfe nicht mehr vom Westen diktiert werden. Westlichen Nationen dürfe nicht mehr erlaubt sein, Länder im globalen Süden zu erpressen und mit Sanktionen zu bestrafen, weil deren Regierungen anderer Meinung seien.