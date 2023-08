So sah der Gipfel 2019 aus: Südafrikas Präsident Ramaphosa, China Staatschef Xi, Indiens Ministerpräsident Modi, Russlands Präsident Putin und der frühere brasilianische Präsident Bolsonaro vor vier Jahren in Brasilien Bild: AP

Bis vor ein paar Wochen hat sich die Öffentlichkeit vor allem für den sogenannten BRICS-Gipfel in Südafrika interessiert, weil sich die Frage stellte, ob der russische Präsident dort verhaftet werden könnte. Als Vertragsstaat des Internationalen Strafgerichtshofs wäre der Gastgeber verpflichtet gewesen, den Haftbefehl des Gerichts gegen Putin zu vollstrecken. Bekanntlich entzog sich der Präsident der heiklen Situation, indem er auf eine physische Teilnahme verzichtete.

Vermutlich spielte da nicht nur die Strafverfolgung eine Rolle. Seit dem Wagner-Aufstand kann Putin Russland nicht mehr verlassen, ohne Gefahr zu laufen, dass er in Abwesenheit abgesetzt wird. Am Reiseverhalten konnte man schon immer erkennen, wie es um die Macht eines autoritären Herrschers steht.

Die Bedeutung des Gipfels, der an diesem Dienstag beginnt, geht aber weit über die Frage hinaus, ob Putin anreist oder nur zugeschaltet wird, wie es jetzt der Fall sein soll. Die Fünfergruppe aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika ist dabei, sich zu einem Gegenpol der lange vom Westen, genauer: von den Vereinigten Staaten beherrschten Weltordnung zu entwickeln. Das lässt sich unter anderem daran ablesen, dass zwei Dutzend Staaten dem Zusammenschluss beitreten wollen. Dazu gehören gewichtige Schwellenländer wie Indonesien, Saudi-Arabien, Ägypten oder Argentinien, teils alte Verbündete des Westens. Sie würden den Beitritt nicht anstreben, wenn sie sich davon keine Vorteile versprechen würden.

Ein Gegenentwurf zu Weltbank und IWF

Einige davon lassen sich schon beim Blick in die Statistik erkennen: Die BRICS-Gruppe steht für 26 Prozent der Weltwirtschaft. Da macht sich vor allem das stark gewachsene ökonomische Gewicht Chinas bemerkbar, der zweitgrößten Volkswirtschaft. China ist für viele Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika ein wichtiger Handelspartner und nutzt das inzwischen auch politisch, etwa in Nahost.

Die G 7, in der die alten Industrienationen des Westens zusammengeschlossen sind, haben mit 43 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung noch einen erheblichen Vorsprung. Ihr Anteil geht aber seit Langem zurück. Die BRICS-Gruppe bietet bereits eine Entwicklungsbank und einen Währungsreservefonds, was als Gegenentwurf zu den westlich geprägten Institutionen Weltbank und IWF zu verstehen ist. Um eine gemeinsame Währung soll es auf dem Gipfel in Südafrika erst mal nicht gehen, aber die Dominanz des Dollars wollen die BRICS-Staaten durch Handel in ihren Währungen verringern.

Wie im Westen wird ihre Kooperation nicht jedes Ziel erreichen. Ein hemmender Faktor ist, dass nicht einmal alle der jetzigen Mitglieder der Gruppe auf stramm antiwestlichem Kurs sind. Brasilien, Indien und Südafrika versuchen sich in einer Gratwanderung zwischen den Lagern. Außerdem gibt es erhebliche Spannungen unter den BRICS-Staaten, etwa zwischen China und Indien. Auch Russland und China pflegen nur ein Zweckbündnis, das im Augenblick vor allem durch den Ukrainekrieg befördert wird.

Konkurrenz der Ordnungsentwürfe

Kein Zweifel sollte allerdings daran bestehen, dass die Entwicklung der Gruppe ein Symptom einer grundlegenden Neuverteilung der globalen Machtverhältnisse darstellt. Sie war schon lange, bevor man in Deutschland eine „Zeitenwende“ ausrief, in voller Fahrt. Die internationale Ordnung, die nach 1945 von den Vereinigten Staaten aufgebaut und gegen die Sowjetunion durchgesetzt wurde, wird sich nicht in allen Ausformungen halten lassen. Die Vorstellung, dass sich Aufsteiger wie China in die bestehenden Strukturen eingliedern lassen, hat sich nicht erfüllt. Stattdessen kommt es zur Konkurrenz der Ordnungsentwürfe. In Osteuropa wird sie derzeit gewaltsam ausgetragen.

Oberflächlich betrachtet hat die deutsche Politik das erkannt, schließlich bemüht sich die Bundesregierung um neue Partner im sogenannten globalen Süden. Mehr als viele andere verfolgt Deutschland aber einen Ansatz, der stark von eigenen Befindlichkeiten und Prioritäten geprägt ist, vom Klimaschutz bis zum Feminismus. Da die westliche Vorherrschaft ihren Höhepunkt schon überschritten hat, ist das letztlich ein Nachhutgefecht. In vielen Gesellschaften außerhalb Europas, vor allem den wirtschaftlich erfolgreichen, hat sich ein neues Selbstbewusstsein herausgebildet, das westliche Belehrungen und Zielsetzungen nicht mehr hinnimmt, sondern stärker auf eigene Interessen achtet. Das ist ein Grund, warum sich selbst demokratische Länder wie Brasilien, Indien oder Südafrika in der Ukrainefrage neutral verhalten.

Der Gipfel in Johannesburg ist nur eine Zwischenstation in dieser Entwicklung. Entscheidend wird auch sein, ob man im Westen zu einem neuen gesellschaftlichen Konsens findet. An der Aushöhlung der bestehenden (Welt-)Ordnung arbeiten auch in den USA und in Europa zu viele.