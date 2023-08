Lächeln fürs Familienfoto: Luiz Inácio Lula da Silva, Xi Jinping, Cyril Ramaphosa, Narendra Modi und Sergei Lawrow am Mittwoch in Johannesburg Bild: AP

Die BRICS-Gruppe wichtiger Schwellenländer wird um sechs Länder erweitert. Saudi-Arabien, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien werden zum 1. Januar 2024 aufgenommen, wie der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa am Donnerstag beim Gipfel der Allianz in Johannesburg ankündigte.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt.

Die vier Staats- und Regierungschefs, die am BRIGS-Gipfel in Johannesburg teilnahmen, begrüßten am Donnerstag die neuen Mitglieder in ihre Stellungnahmen, der russische Präsident Wladimir Putin meldet sich abermals per Video zu Wort. Sie betonten, die Erweiterung sei ein weiterer Schritt zu einer „multipolaren Weltordnung“. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sagte, die erweiterte BRICS-Gruppe werde 46 Prozent der Weltbevölkerung stellen und 37 Prozent zur globalen Wirtschaftsleistung beitragen. Sein indischer Amtskollege, Ministerpräsident Narendra Modi, betonte, sein Land habe zu allen neuen Mitgliedern „tiefe und historische Beziehungen“.