Mehr Mitsprache und Einfluss: Xi Jinping erhält am Dienstag in Pretoria den Orden Südafrikas von Cyril Ramaphosa Bild: AP

Für zwei chinesische Autohersteller ist der BRICS-Gipfel schon ein Erfolg, bevor die Veranstaltung richtig angefangen hat. Vor den Luxushotels im Johannesburger Vorort Sandton, wo üblicherweise Marken wie Mercedes-Benz oder BMW stehen, reihen sich in dieser Woche auch Limousinen der chinesischen Hersteller Chery und Haval. Auf ihren Kennzeichen prangt das Gipfel-Logo mit der aufgehenden Sonne. Feierlich hatten die chinesischen Konzerne die Autos dem südafrikanischen Außenministerium als offizielle Gefährte des Gipfels übergeben.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für China, Taiwan und Nordkorea mit Sitz in Peking. Folgen Ich folge



Die Fahrzeugflotte ist ein Hinweis auf die zentrale Rolle, die China auf dem Gipfel einnimmt, der am Dienstag begonnen hat. Neben den BRICS-Vertretern nehmen auch zahlreiche weitere Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter internationaler Institutionen teil, unter anderem der Generalsekretär der Vereinten Nationen. In der Nacht zuvor hatte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa mit mehreren Ministern den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping mit Entourage am Johannesburger Flughafen O.R. Tambo empfangen. Militär flankierte den roten Teppich, während eine traditionelle Tanzgruppe für Stimmung sorgte. Zwölf Stunden später traf sich Xi am Regierungssitz in Pretoria dann mit Ramaphosa zu bilateralen Gesprächen im Rahmen eines Staatsbesuchs. Xi ist der einzige der Staats- und Regierungschefs der BRICS-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika), der den Gipfel mit einem eigenen Staatsbesuch verbindet.