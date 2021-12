Veto in Polen : Dudas Schlag gegen die PiS

Deutliche Worte: Polens Präsident Duda bei der Verkündung seiner Entscheidung am 27. Dezember in Warschau Bild: EPA

Zehn Tage lang lautete die wichtigste politische Frage in Polen: Wie wird sich Präsident Andrzej Duda zu der Neufassung des Rundfunkgesetzes verhalten, die von der Regierungspartei PiS am 17. Dezember ohne vorherige Ankündigung durch das Parlament gepeitscht wurde? Duda hätte noch bis ins neue Jahr Zeit gehabt, um seine Entscheidung zu verkünden, aber er hat den ausufernden Spekulationen in der sonst ruhigen Zeit zwischen den Jahren mit einem Paukenschlag ein Ende gesetzt: Er legt sein Veto gegen das Gesetz ein, das der PiS so wichtig ist, dass sie dafür sogar in Kauf genommen hat, dass die Beziehungen Polens zu den Vereinigten Staaten derzeit so schlecht sind wie noch nie seit dem Ende des Kommunismus.

Duda ist zwei Mal als Kandidat der PiS zum Präsidenten gewählt geworden. Er hat fast alle Gesetze widerspruchslos unterschrieben, mit denen Polens rechte Regierung in den vergangenen sechs Jahren die Justiz unter ihre Kontrolle zu bringen versucht hat. Doch was er am Montag gemacht hat, sieht wie ein Bruch mit seiner politischen Heimat aus – nicht nur wegen des Vetos an sich, sondern auch wegen der Erklärungen, die er dazu lieferte. Der Druck aus dem In- und Ausland auf ihn war groß, das Gesetz nicht einfach zu unterzeichnen.

Aggressive Äußerungen über TVN

Nicht nur die polnische Opposition, sondern auch die EU und die Vereinigten Staaten sehen in dem Gesetz eine Attacke auf den privaten Fernsehsender TVN. Dieser ist die wichtigste Konkurrenz des öffentlichen Fernsehens TVP, das zu einem PiS-Propagandaorgan geworden ist, und berichtet kritisch über die Regierung. Das als „Lex TVN“ bezeichnete Gesetz sollte den amerikanischen Konzern Discovery zwingen, innerhalb von sechs Monaten seine Mehrheit an dem Sender zu verkaufen. Bisher gehört er zu hundert Prozent einer niederländischen Discovery-Tochter, doch nach der neuen Regel hätte der Anteil von Kapital aus Nicht-EU-Staaten nur noch 49 Prozent betragen dürfen.

Angesichts der abschätzigen bis aggressiven Äußerungen über TVN, die unter PiS-Politikern sonst zum guten Ton gehören, ließ schon aufhorchen, dass Duda TVN gleich zu Beginn seiner Erklärung als „wichtiges und ernsthaftes Medium“ bezeichnete. Es folgten eine Reihe verbaler Ohrfeigen für die Regierungspartei. So hob Duda hervor, dass sich angesichts der kurzen Übergangsfrist im Gesetz die Frage stelle, „ob die Bedingungen rein menschlich betrachtet fair sind“. Das gelte umso mehr, als doch gerade erst die Konzession des Senders verlängert worden ist.

Das war im September, nachdem die Aufsichtsbehörden die Entscheidung anderthalb Jahre lang bis fast zum letzten möglichen Tag aufgeschoben hatten – in der offensichtlichen Hoffnung, die PiS werde die „Lex TVN“ bis dahin durch das Parlament gebracht haben. Duda konzentrierte sich stark auf die Garantien für das Privateigentum und die unternehmerische Freiheit in der polnischen Verfassung, die er durch das Gesetz verletzt sah.

„Was sollen wir mit weiteren Problemen?“

Damit holte er zu einem Schlag aus, der dem polnischen Verfassungsgericht galt, denn wäre das der Kern seiner Bedenken gewesen, hätte es nahegelegen, das Gesetz dem Gericht zur Prüfung vorzulegen. Duda begründete ausführlich, warum er diesen Weg nicht wählen wollte: Er habe nicht sicher sein können, ob das Verfassungsgericht den polnisch-amerikanischen Handelsvertrag aus dem Jahr 1990 bei seiner Entscheidung berücksichtigen werde. Das sei für ihn aber ein besonders wichtiger Punkt. Zwei Mal sagte er, für Polen sei es eine Sache der Ehre, dass es sich an internationale Verträge halte.

Duda betonte, dass internationale Verträge aufgrund der Bestimmungen der Verfassung Teil der polnischen Rechtsordnung würden. Seine Ausführungen hatten bei diesem Thema einen doppelten Boden. Denn zwei Mal hat das Verfassungsgericht in den vergangenen beiden Monaten die Gültigkeit internationaler Vereinbarungen für Polen infrage gestellt: Im Oktober entschied es, entscheidende Teile des EU-Vertrags stünden im Widerspruch zur polnischen Verfassung, im November befand es dann, dass Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention – die Garantie auf ein faires Gerichtsverfahren – in dieser Form in Polen nur eingeschränkt gelte.

Ein weiteres Urteil zur Europäischen Menschenrechtskonvention steht im Januar an. Duda wurde dann noch grundsätzlicher: Nur wenn Polen internationale Verträge achte, könne es erwarten, dass sich auch andere an ihre Verpflichtungen gegenüber Polen hielten. Und nur in diesem Fall könne Polen international als solider Partner gelten – und er wolle, dass Polen als solcher angesehen werde, sowohl von den Vereinigten Staaten als auch innerhalb der EU.

Er habe auch die Stimmen vieler einfacher Polen berücksichtigt, sagte Duda, die gegen das Gesetz seien. Die Leute seien beunruhigt darüber gewesen, dass das Land mit diesem Gesetz in einen weiteren teuren Streit verwickelt werde. „Was sollen wir mit weiteren Problemen?“, gab er Volkes Stimme wieder. „Wir haben davon schon genug.“