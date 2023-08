Ultimatum an Putschisten : Kommt es in Niger zur militärischen Eskalation?

Gut eine Woche nach dem Putsch in Niger könnte ein militärisches Eingreifen der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS bevorstehen. Ein Ultimatum der Gruppe an die Putschisten in Niger zu einer Rückkehr zu einer demokratisch legitimierten Regierung läuft an diesem Wochenende aus. Die Militärchefs der Mitgliedsländer entwarfen nach Angaben des französischen Senders RFI am Freitag einen Plan für eine mögliche militärische Intervention in Niger. Ein Überblick.

Wer ist ECOWAS eigentlich?

Der ECOWAS gehören insgesamt 15 westafrikanische Länder an, wobei die Mitgliedschaften von Mali und Burkina Faso jeweils nach Militärputschen ausgesetzt wurden. Der Bund wurde bereits Mitte der 1970er-Jahre mit dem Ziel gegründet, den Handel zwischen den Mitgliedern zu fördern und den Lebensstandard in Westafrika zu steigern. Nigeria nimmt in der Gruppe als größte Volkswirtschaft Afrikas und der mit Abstand größten Bevölkerung eine Vormachtstellung ein.

Warum droht die Gruppe den Putschisten mit Gewalt?

Insbesondere Nigerias neuer Präsident Bola Tinubu scheint Beobachtern zufolge eine treibende Kraft hinter dem harten Kurs gegen die neuen Militärmachthaber in Niger zu sein. „Nigeria hat die längste gemeinsame Landgrenze mit Niger. Nigeria wird die Hauptlast der Auswirkungen tragen“, sagt James Barnett, Sahel-Fachmann des Think Tanks Hudson Institute. Im ohnehin schon instabilen Norden Nigerias könnten sich Dschihadisten aus Niger und der übrigen Sahel-Zone mit ihren nigerianischen Pendants im Dreiländereck Benin-Niger-Nigeria verbinden, warnt er.

Zudem könnte Tinubu mit einer Militäraktion von innenpolitischen Querelen ablenken. Aber auch die anderen Regierungschefs der ECOWAS-Staaten haben Sorge um die eigene Macht. Nach Militärputschen in Guinea, Mali, Burkina Faso und nun in Niger „ist [es] ein Putsch zu viel“, sagte etwa Senegals Außenministerin am Donnerstag.

Gab es bereits Militärinterventionen der Gruppe?

ECOWAS hat bereits mehrfach militärische Eingreiftruppen aufgestellt. Zuletzt griffen diese 2017 ein, als Gambias Langzeitpräsident Yahya Jammeh nach verlorener Wahl seine Macht nicht an seinen Herausforderer Adama Barrow abgeben wollte. In den 90er Jahren intervenierte ECOWAS in Bürgerkriegen in Liberia, Sierra Leone und Guinea-Bissau. Auch als die Elfenbeinküste 2002 durch einen Militärputsch destabilisiert wurde, stellte ECOWAS eine Eingreiftruppe zusammen.

Militäreinsätze erfolgten bislang jedoch immer auf Einladung der betroffenen Regierung. Ein ECOWAS-Eingriff in Niger wäre der erste Einsatz, der von der Staatengemeinschaft gegen den Willen der jeweiligen Machthaber durchgeführt würde.

Welche Folgen drohen bei einer Intervention?

Anders als bei der Intervention im kleinen Gambia steht ECOWAS in Niger vor einer großen Herausforderung. Niger ist etwa dreimal so groß wie Deutschland. Fraglich ist, wie ECOWAS eine Militärintervention logistisch überhaupt orgnisieren könnte. Ein großer Einmarsch mit Bodentruppen? Ein Einsatz von Spezialkräften nur in der Hauptstadt Niamey, um der Putschisten habhaft zu werden? Für wen würde der Großteil der nigrischen Streitkräfte kämpfen – für die Putschisten oder die verfassungsmäßige Ordnung? Und was würde mit den ausländischen Soldaten in Niger geschehen – darunter Franzosen, Amerikaner und Deutsche?