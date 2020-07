Streit um Maskenpflicht : Georgias Gouverneur verklagt Atlantas Bürgermeisterin

Keisha Lance Bottoms am Freitag in Atlanta Bild: AP

Zwischen dem Gouverneur des amerikanischen Bundesstaates Georgia und der Bürgermeisterin von Atlanta ist es in der Corona-Krise zu einem bizarren Streit gekommen. Der Republikaner Brian Kemp verklagte die Demokratin Keisha Lance Bottoms, weil diese für die Hauptstadt des Bundesstaates eine Maskenpflicht angeordnet hatte. „Die Stadt Atlanta darf nur Befugnisse ausüben, die ihr vom Staat gewährt werden“, befand Kemp. Am Freitag sagte er, es seien die Bürger, die das Virus besiegten, nicht der Staat. Zwar halte er das Tragen von Masken für wirksam, doch sei er zuversichtlich, dass die Bürger Georgias dazu nicht verpflichtet werden müssten.

Kemp verwies zudem darauf, dass eine solche Anordnung polizeilich nicht durchsetzbar sei. Schließlich warf er Bottoms vor, mit ihrem Krisenmanagement die Unternehmen Atlantas zu gefährden. Das werde er nicht zulassen. Die Bürgermeisterin forderte Kemp auf, sich an die Ratschläge der Wissenschaftler zu halten, anstatt „Lügen“ zu verbreiten. Sie unterstellte dem Gouverneur zudem, die Pandemie, der allein in Georgia bisher 3100 Bürger zum Opfer gefallen seien, für parteipolitische Spielchen zu nutzen. Er hätte selbst kürzlich noch für das Tragen von Masken geworben. Am Mittwoch habe er dann Präsident Donald Trump am Flughafen von Atlanta getroffen. Da der Präsident ohne Maske erschien, habe sie geäußert, Trump verstoße gegen die Regeln der Stadt. Daraufhin habe Kemp verfügt, dass städtische Maskenpflichten rechtswidrig seien.

Kemp gehörte zu jenen republikanischen Gouverneuren, welche im Frühjahr die Kontaktbeschränkungen in ihren Bundesstaaten sehr früh wieder aufhoben und sich dabei nicht an den Stufenplan des Krisenstabes hielten. Angesichts rasant steigender Neuinfektionszahlen steht er nun in der Kritik. Bottoms wiederum zählt zum Kreis jener Demokratinnen, die auf der Liste Joe Bidens, des Herausforderers Trumps, für den Posten der Vizepräsidentin stehen.

Mit rund 77.300 Fällen am Donnerstag hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Amerika einen neuen Höchststand erreicht. Insgesamt gibt es nunmehr 3,5 Millionen registrierte Fälle. Mehr als 138.200 Amerikaner sind bisher an Covid-19 gestorben.