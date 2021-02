„Brexit-Britannien-Minister“ : Johnsons neuer Mann kennt bei Europa keinen Spaß

Wen kann ich anrufen, wenn ich mit der EU telefonieren will?, soll Henry Kissinger einst gefragt haben. In Brüssel fragte man sich zuletzt eher, wen man in London anrufen kann, um Verbindliches über die Haltung zur EU zu erfahren. Damit soll nun Schluss sein. Premierminister Boris Johnson hat seinen Berater David Frost in den Kabinettsrang erhoben und ihm die „Koordination der Beziehungen zu den EU-Institutionen und den 27 Mitgliedstaaten“ übertragen. Intern firmiert Frost jetzt als „Minister für Brexit-Britannien“.

Bislang lag die politische Zuständigkeit für die Europäische Union bei Außenminister Dominic Raab, in dessen Haus sogar eine „Abteilung für die Zukunft Europas“ eingerichtet wurde, und bei Kabinettsbürominister Michael Gove. Gove leitete in den vergangenen Monaten die Verhandlungen mit der EU-Kommission über die ungelösten Fragen, die der Austritts- und der Handelsvertrag hinterlassen haben.