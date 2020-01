Britische EU-Abgeordnete : Goodbye, Brüssel

Vom 13. Stock des Europäischen Parlaments hat man einen phantastischen Blick auf Brüssel. Wenn Seb Dance aus dem Fenster schaut, liegen ihm der Leopold-Park und das Europaviertel zu Füßen. „Ich hatte gehofft, noch den Frühling zu erleben“, sagt der Labour-Abgeordnete. Dann verwandeln die Bäume, jetzt noch ganz kahl, den Park am Parlament in eine kleine grüne Oase. Im Herbst färben sich ihre Blätter gelb und rot. Sechs Jahre lang konnte Dance von hier oben den Lauf der Jahreszeiten verfolgen. Doch nun wird es für ihn in Brüssel keinen Frühling mehr geben. Am Freitag ist Schluss. Dann muss der Labour-Mann sein Büro räumen, wie alle 73 Abgeordneten aus dem Vereinigten Königreich. Es ist der B-Day, Brexit-Tag.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Seit Mittwoch ist es endgültig. Am Abend stimmten die Abgeordneten über das Rückzugsabkommen ab, das den Austritt der Briten besiegelt. Niemand zweifelte daran, dass die große Mehrheit für das Abkommen stimmen würde. Nur die britischen Abgeordneten von Labour, den Liberaldemokraten und den Grünen hatten vorher angekündigt, dass sie dagegen votieren. „Ich kann das einfach nicht unterstützen“, sagt Seb Dance, als wir ihn am Tag vor der Abstimmung in seinem Büro treffen.

Keine Kartons packen

Im Nebenraum stehen Kartons. Die hat jeder Abgeordnete von der Verwaltung bekommen. „Eigentum des Europäischen Parlaments“ steht darauf und: „Muss den Umzugshelfern zurückgegeben werden“. Aber Dance, 38 Jahre alt, weißes Hemd, sportlicher blauer Anzug, hat gar nicht vor, die Kartons anzurühren. Er hat sich ein paar Bücher und Bilder herausgelegt, die er mitnehmen will, außerdem noch einen Miniglobus und einen Korkenzieher. „Der Rest kommt in den Müll“, sagt er und wischt dazu mit der Hand über den Schreibtisch, als würde er alles in seinen Papierkorb schieben.

Mehr zum Thema 1/

Wie fühlt sich das an, die letzten Tage im Büro? „Es ist traurig, sehr traurig“, antwortet er. „Ich hatte den besten Job, den es in der britischen Politik gibt.“ Als Europaabgeordneter habe man mehrere Assistenten, arbeite mit Kollegen aus 27 unterschiedlichen Ländern zusammen und könne wirklich etwas bewegen. Westminster findet er dagegen „kurzsichtig“, „einfach schrecklich“. Da drücke die Regierung mit absoluter Mehrheit ihre Politik durch. Der einzelne Abgeordnete habe nichts zu sagen, egal auf welcher Bank des Unterhauses er sitze. Ins britische Parlament ziehe es ihn auf keinen Fall.

Er habe andere Jobangebote bekommen, sich aber noch nicht entschieden, sagt Dance. „Meine künftige Rolle muss etwas mit Brüssel zu tun haben.“ Er wolle freilich nicht britische Interessen in Brüssel vertreten, sondern europäische. Klimaschutz ist ihm wichtig, dafür hat er sich im Parlament eingesetzt. „Ich glaube an die Europäische Union.“

Auf seiner Fensterbank stecken zwei Fähnchen in einem Halter, gelbe Sterne auf blauem Grund. Früher steckte da auch der Union Jack, die Nationalflagge des Vereinigten Königreichs. Die hat er aus Frust im Schrank verstaut. Er greift hinein und holt die Fahne von London heraus. Dort liegt sein Wahlkreis. Warum hat er auch die verbannt? „Man kann sie leicht mit der englischen Flagge verwechseln“, antwortet er. Das war ihm peinlich, aber jetzt steckt er sie doch in den Halter zurück. Für Seb Dance geht es diese Woche nicht bloß um seinen Job, es geht um seine Identität. Als er nach Brüssel gekommen sei, habe er sich in erster Linie als Europäer gefühlt, erzählt er. Aber er sei auch stolz auf Britannien gewesen. Mit dem Brexit habe sich das geändert. Er stockt beim Sprechen, ringt mit seinen Gefühlen. „Wir waren nette, offenherzige Menschen. Es fühlt sich an, als ob etwas gestorben ist. Und das ist sehr hart.“