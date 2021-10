Folgen des Brexits : Warum die irische Insel zusammenwächst

Aktualisiert am

Der Brexit sollte Nordirland fest ans Vereinigte Königreich koppeln, so hatten Unionisten sich das vorgestellt. Tatsächlich geschieht gerade das Gegenteil – notgedrungen.

Viel Ärger mit Formularen: Frachtkontrolle im Hafen von Larne am 7. September Bild: Getty

Bei Marks & Spencer im Zentrum von Belfast gibt es kein Toilettenpapier mehr. Dosensuppen und Kartoffelchips sind auch ausverkauft bis auf eine Sorte. Chinesische oder indische Fertiggerichte in der Kühlabteilung? Fehlanzeige. Bei Obst und Gemüse klaffen ebenfalls Lücken. Am Regal für Heidelbeeren hängt ein Schild: „Wir sind stolz darauf, britische Farmer zu unterstützen.“ Das Problem ist nur: Britische Farmer schaffen es nicht mehr, ihre Ware zu den Kunden in Nordirland zu bringen. Hier und da mag das mit fehlendem Benzin zusammenhängen, der großen Plage im Vereinigten Königreich. Doch sind die leeren Regale für Nordiren kein neues Phänomen. Es gibt sie schon seit Anfang des Jahres, seit das Königreich mit voller Wirkung die Europäische Union verlassen hat.

Nordirland blieb mit einem Bein im Binnenmarkt, die Grenze zur Republik Irland blieb offen. Die Folge: Was immer jetzt aus London, Liverpool oder Glasgow an landwirtschaftlichen Produkten und Industriegütern geliefert wird, muss erst kontrolliert werden, und zwar nach strengen europäischen Standards. Im Frühjahr gab es deswegen ein paar Tage lang gewaltsame Ausschreitungen. Autos wurden angezündet, Molotow-Cocktails flogen. Wütende Menschen protestierten vor den Häfen von Belfast und Larne. Die nordirische Border Police musste den Schutz ihrer Beamten erhöhen, die EU zog ihre Mitarbeiter vorübergehend ganz zurück. Seitdem haben sich die Gemüter zwar beruhigt, aber die praktischen Probleme sind immer noch da, und die nächste Eskalation steht schon im Raum. Jeffrey Donaldson, der Erste Minister und Vorsitzende der Democratic Unionist Party, kurz DUP, hat Anfang September damit gedroht, „binnen Wochen“ Regierung und Parlament lahmzulegen. Seine Minister würden eher zurücktreten, „als Zollkontrollen in der Irischen See vorzunehmen“.

Praktische Lösungen für praktische Probleme?

Es ist nicht nur ein nordirischer Konflikt, der zu einem heißen Herbst führen kann, er betrifft auch das Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. Die britische Regierung hat sich im Juli die Position der Hardliner in Belfast zu eigen gemacht und ihrerseits damit gedroht, Bestimmungen des Nordirland-Protokolls einseitig auszusetzen – das gehört zum Brexit-Vertrag und regelt den Sonderstatus des Landes. Die EU bereitet für diesen Fall schon Vergeltungsmaßnahmen vor. Einstweilen wollen London und Brüssel sich aber noch einmal an einen Tisch setzen. Die EU-Kommission will Mitte des Monats ein Angebot vorlegen. Es gehe um „praktische Lösungen für praktische Probleme“, heißt es dort. Eine Neuverhandlung des Protokolls sei jedoch ausgeschlossen.

Das sieht London anders. „Wir wollen signifikante Änderungen am Protokoll erreichen“, sagt der Minister für Beziehungen zur EU David Frost im Videogespräch mit Brüsseler Korrespondenten, die sich in Belfast ein Bild von der Lage gemacht haben. Die britische Regierung hat ihre Forderungen schon im Juli auf 27 Seiten dargelegt. Frost, der die Brexit-Verhandlungen seit zwei Jahren selbst führt, wählt harte Worte. Das Protokoll „untergrabe“ das Karfreitagsabkommen von 1998, mit dem der Bürgerkrieg zwischen protestantischen Unionisten und katholischen Nationalisten beendet wurde. Es habe das gewöhnliche Leben der Menschen „unterbrochen“, zu „politischen Turbulenzen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten“ geführt. Ist es wirklich so schlimm?