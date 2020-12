Aktualisiert am

Brexit-Verhandlungen : Einigung in letzter Sekunde?

Dieser Donnerstag sei der letzte Termin für ein Abkommen zwischen der EU und London, um einen harten Brexit zu vermeiden, heißt es in Brüssel. Aber über die Fischfangquoten gibt es immer noch Streit mit London.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier am 22. Dezember in Brüssel Bild: Reuters

„So nah sind sie und doch so fern“, seufzte ein EU-Beamter noch am Mittwochmittag. Er meinte die Briten – und wollte nicht die Distanz zwischen Brüssel und London nach dem 31. Dezember ausmessen, sondern nur seiner Ratlosigkeit Ausdruck verleihen.

Jahrelang haben Brüssel und London über den Brexit verhandelt, bis die Briten Ende Januar aus der EU austraten. Die Übergangsfrist, nach der das Vereinigte Königreich auch rechtlich aus der EU und dem Binnenmarkt ausscheidet, endet zum Jahresende – und dennoch war am Mittwoch unverändert offen, ob beide Seiten noch ein Handelsabkommen abschließen oder doch in ein „No Deal“-Szenario hineinschlittern würden.

An einem „entscheidenden Punkt“ seien die Gespräche jetzt, hatte Chefunterhändler Michel Barnier am Vorabend wissen lassen. Er sei bereit, „bis zur letzten Sekunde“ zu verhandeln. Niemand mochte mehr zählen, wie oft sich der Franzose schon so oder so ähnlich geäußert hatte.

Nachdem Barnier am Dienstagabend die Botschafter der EU-Staaten über den Stand der Gespräche mit der britischen Seite informiert hatte, wurden die Verhandlungen am Mittwoch fortgesetzt. Die Gespräche der beiden Chefunterhändler Barnier und David Frost seien seit dem Wochenende „engmaschig“ durch wiederholte Telefonate von Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Premierminister Boris Johnson begleitet worden, hieß es in der Brüsseler Behörde.

Rückwirkende Ratifikation

Als letztmöglichen Termin für den Abschluss eines „Deals“ nannten Diplomaten diesen Donnerstag. Der deutsche Ratsvorsitz halte sich für ein Sondertreffen bereit, hieß es am Mittwoch. Ein Post-Brexit-Abkommen an Heiligabend – es wäre eine durchaus passende Abschlusspointe für die seit vielen Monaten andauernden, äußerst zähen Gespräche über den Vertrag. Auch wenn der reguläre Zeitplan für den Abschluss eines Abkommens längst über den Haufen geworfen ist, ließe sich in diesem Szenario wohl noch eine Lösung zimmern.

Die zuständigen Beamten müssten in diesem Fall über die Weihnachtsfeiertage eine endgültige Vertragsfassung ausarbeiten, die das Europaparlament und das britische Parlament vorläufig noch in den Tagen vor Silvester billigen könnten. Eine polierte und in alle EU-Amtssprachen übersetzte Fassung könnte dann im Januar zur endgültigen (rückwirkenden) Ratifikation im Januar vorliegen. Es wäre eine holprige, aber juristisch wohl mögliche Lösung.

Rund 2000 Seiten soll der Entwurf des Abkommens umfassen, er handelt von der Sicherheitspolitik, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit etwa im Freihandel und der Energiepolitik, vom Verkehr – und von der Fischerei, dem letzten verbliebenen Konfliktthema.

Nach Diplomatenangaben gab es in dieser Woche substantielle Meinungsverschiedenheiten tatsächlich nur noch über den Zugang der europäischen Fischer zu den britischen Fanggründen. Die beiden anderen Dauerstreitpunkte, die fairen Wettbewerbsbedingungen („level playing field“) und die juristische Kontrolle des Abkommens seien bis auf Kleinigkeiten geklärt worden, hieß es in Brüssel.