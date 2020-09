Johnsons Brexit-Strategie : Alarm im amerikanischen Kongress

Sollte das Karfreitagsabkommen durch Änderungen am Brexit-Vertrag in irgendeiner Weise gefährdet werden, kann Boris Johnson ein Handelsabkommen mit Amerika in den Wind schreiben – egal, ob ein Brexit-Fan im Weißen Haus sitzt oder nicht.

Sorgt mit einseitigen Änderungen am Austrittsabkommen nicht nur in Brüssel für Verstimmung: Boris Johnson Bild: AP

Die Empörung in den eigenen Reihen hat noch nicht die Gefahrenzone erreicht, ist aber vernehmbar: Gut zwei Dutzend konservative Abgeordnete wollen offenbar mit Nein stimmen, wenn im Unterhaus das Binnenmarktgesetz und die einseitigen Änderungen am Austrittsabkommen mit der EU zur Abstimmung gestellt werden.

Die Regierung Johnson verfügt über eine so große Mehrheit, dass sie die Abweichler verschmerzen kann. Sie wird auch nicht viel darauf geben, dass drei Vorgänger Johnsons im Amt des Premierministers den Bruch internationalen Rechts als verheerend kritisieren. Aber selbst an einem Tag, an dem der Abschluss eines Handelsabkommens mit Japan gemeldet wird, ist die Frage berechtigt, ob Länder noch sicher sein können, dass London vertragliche Verpflichtungen einhält.

Die alarmierten Stimmen im amerikanischen Kongress sollte Johnson allerdings nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sollte das Karfreitagsabkommen durch die Änderungen in irgendeiner Weise gefährdet werden, dann kann er ein bilaterales Handelsabkommen in den Wind schreiben, egal, ob ein Brexit-Fan im Weißen Haus sitzt oder nicht.

Vielen Kongressmitgliedern ist es nicht gleichgültig, was auf der irischen Insel passiert. Sie empfänden die Wiedererrichtung einer „harten Grenze“ als Affront. Ihre Gegnerschaft wäre der Preis, den Johnson für seinen angekündigten Vertragsbruch zahlen müsste. In jedem Fall hat er in dieser Woche große Zweifel an seiner Partnerschaftsfähigkeit gesät.