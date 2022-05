Brexit-Streit : London plant den „legalen“ Vertragsbruch

Die britische Außenministerin Liz Truss hat am Donnerstag mit „Bedauern“ darauf reagiert, dass die EU-Kommission „keinen Raum für eine Ausweitung des Verhandlungsmandats und für neue Vorschläge zur Verringerung der Handelsfriktionen“ in Nordirland sehe. Die Situation in der politisch fragilen Provinz sei „eine Frage des inneren Friedens und der Sicherheit für das Vereinigte Königreich“, sagte Truss nach ihrem Telefongespräch mit EU-Vizepräsident Maros Sefcovic. Wenn die EU nicht die „notwendige Flexibilität“ zeige, um die Probleme zu lösen, „bleibt uns als verantwortlicher Regierung keine Wahl, als zu handeln“.

Die Regierung hat offenbar einen Gesetzentwurf vorbereitet, der die Kontrollen an der neuen Warengrenze zwischen Nordirland und Großbritannien abschaffen und so Teile des „Nordirlandprotokolls“ im Brexitvertrag überschreiben würde. Die „Times“ berichtete am Donnerstag, dass sich die Regierung ihren Vorstoß rechtlich hat absichern lassen. Demnach hat die Generalstaatsanwältin Suella Braverman externe Gutachten eingeholt und der Regierung grünes Licht gegeben. Im Gegensatz zu vergangenem Jahr, als die Regierung ihre Drohungen, das Protokoll aufzukündigen, als „sehr spezifischen und begrenzten Bruch des internationalen Rechts“ bezeichnete, will sie nun offenbar argumentieren, im Einklang mit dem Völkerrecht zu stehen.

Angeblich ein Rettungsmanöver für das Karfreitagsabkommen

Dieser Rechtsauffassung zufolge wäre es „legal“, das Brexit-Abkommen mithilfe nationaler Gesetzgebung zu überschreiben, weil dessen Implementierung durch die EU „unverhältnismäßig und unangemessen“ sei. Die Importkontrollen in den nordirischen Häfen würden das Karfreitagsabkommen unterminieren, weil de facto eine Handelsgrenze entstanden sei, die soziale Unruhen nähre. Der Friedensvertrag, mit dem 1998 drei Jahrzehnte Bürgerkrieg in Nordirland beendet wurden, sei von „ursprünglicher Bedeutung“ und damit wichtiger als das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union.

London möchte, dass der Güterfluss nach Nordirland ohne physische Eingriffe und Formalitäten kontrolliert wird. Vorgeschlagen werden ein digitales Überwachungssystem und die Einführung „roter und grüner Kanäle“. „Grüne“ Waren, die nur für den Konsum in Nordirland (und nicht in der Irischen Republik und damit der EU) bestimmt sind, sollen nur noch britischen Produktstandards entsprechen müssen. Ferner verlangt London, dass der Europäische Gerichtshof nicht mehr für die Aufsicht des Protokolls zuständig ist. Die EU hat unter anderem angeboten, Kontrollpflichten für bestimmte Güter, etwa Würstchen, zu verringern. Insgesamt könnten die Kontrollen um 80 Prozent reduziert und die Formalitäten halbiert werden, hieß es in Brüssel. Diese Zahlen werden von London bestritten. Auch genügen der Regierung die Konzessionen nicht.

Nachdem in den vergangenen Tagen mehrere EU-Vertreter den Vorstoß kritisiert und zum Teil mit Gegenmaßnahmen gedroht hatten, wächst auch der Druck aus Washington. In einem Brief an Truss kündigten zwei mit Europapolitik befasste Abgeordnete der Demokraten – Bill Keating und Brendan Boyle – an, das Weiße Haus werde schon bald einen eigenen Nordirland-Repräsentanten nach Belfast entsenden. Dies stehe „im Einklang mit unserer historischen Rolle als Schlichter“. Präsident Joe Biden hatte Premierminister Boris Johnson am Mittwoch über eine Sprecherin aufgerufen, „Führung“ zu zeigen und die Verhandlungen mit der EU fortzusetzen.