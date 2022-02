Krise in Belfaster Regierung : Iren werfen Johnson-Regierung Rechtsbruch vor

Die Regierung in Belfast geht gegen das Nordirland-Protokoll des Brexit-Vertrags vor. So will sie einen Teil der Warenkontrollen an der Grenze einstellen. Nun droht der Rücktritt des Regierungschefs.

Ein Lastwagen verlässt den Hafen von Larne nördlich von Belfast in Nordirland, nachdem er mit einer Fähre aus Stranraer in Schottland angekommen ist. Bild: AFP

Der Regierung in London wurde am Donnerstag „Rechtsbruch” vorgeworfen, nachdem sie nichts gegen Verstöße der nordirischen Regierung gegen das Brexit-Abkommen unternommen hatte. Gleichzeitig spitzte sich die politische Krise in Belfast zu. Für den Abend wurde mit einer Rücktrittsankündigung des nordirischen Ministerpräsidenten Paul Givan gerechnet. Dies würde – drei Monate vor den Wahlen – zum Zusammenbruch der fragilen Koalition von der Democratic Unionist Party (DUP) und der Sinn Fein führen.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Der nordirische Agrarminister Edwin Poots (DUP) hatte am Mittwochabend angekündigt, einen Teil der zwischen London und Brüssel vereinbarten Warenkontrollen an der nordirischen Grenze einzustellen. Aufrufe der Sinn Fein und der Regierung in Dublin, die Vertragsverletzung in London zu stoppen, wurden von der britischen Regierung zurückgewiesen. Außenministerin Liz Truss, die auch die Post-Brexit-Verhandlungen mit der EU führt, sprach von einer „Angelegenheit der nordirischen Regierung“. Der britische Nordirland-Minister Brandon Lewis sagte über die Entscheidung des irischen Agrarministers, dies sei „genau die Art von Sache“, vor der London die EU seit Langem gewarnt habe. Weil die Verhandlungen über das Nordirland-Protokoll keine Ergebnisse erzielt hätten, würden die Nordiren nun selbst für reibungsloseren Warenverkehr sorgen.