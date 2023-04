An stundenlangen Staus in Dover sei nicht der Brexit schuld, sagt Großbritanniens Innenministerin. Viel mehr sei das Wetter das Problem. Der frühere Brexit-Unterhändler sieht das anders.

In Erwartung weiterer stundenlanger Wartezeiten und Staus auf den Zufahrten zum Fährhafen in Dover streiten britische Politiker darüber, ob der Austritt aus der Europäischen Union als Ursache der Verzögerungen gelten kann. Zum Osterwochenende hat die Hafenverwaltung in Dover zusätzliche Helfer aktiviert und die französische Grenzpolizei, die ihre Kontrollen schon bei der Ausreise in Dover vornimmt, um die Entsendung weiterer Kontrollbeamter gebeten. Schon zu Beginn der Osterferien vor einer Woche waren in Dover Wartezeiten von weit mehr als 10 Stunden entstanden; vor allem Busreisende mussten lange Verspätungen ertragen, da die Passkontrollen viel Zeit in Anspruch nahmen.

Die Hafenbehörde hat über die drei Fährgesellschaften, die auf der Route zwischen Calais, Dünkirchen und Dover unterwegs sind, die Organisatoren der Busreisen zu erreichen versucht, um die für Karfreitag gebuchten Bus-Überfahrten auf drei Tage zu verteilen und auf diese Weise Wartezeiten zu entzerren. Alle Verantwortlichen seien sich einig darin, „dass am vergangenen Wochenende für viele Reise eine furchtbare Lage entstand, vor allem für Ältere und Schulkinder“. Man werde alles tun, um die Lage an diesem Osterwochenende zu verbessern. Auch am Karfreitag waren schon in den frühen Morgenstunden alle Fahrspuren vor der Passkontrolle mit Fahrzeugen gefüllt, die auf die Passkontrolle warteten.

Während die Hafenverwaltung in Dover die längeren Kontrollprozeduren nach dem vollzogenen Austritt Großbritanniens aus der EU als Hauptgrund für den Abfertigungsstau verantwortlich macht, bestritt Innenministerin Suella Braverman nach dem vergangenen Wochenende, dass der Stau in Dover eine Folge des Brexit sei. Sie sagte, natürlich übernachte niemand gerne im Bus in einer Warteschlange, aber die Verzögerungen in Dover seien das Resultat vieler Ursachen. Als eine davon nannte sie „schlechtes Wetter“.

Forderung nach lockereren Kontrollen

Meteorologische Ursachen waren vor einigen Wochen schon in Äußerungen der Regierung herangezogen worden, um die unvermittelte Knappheit von Tomaten in britischen Supermärkten zu begründen. Damals hieß es, Kälteeinbrüche in Marokko und die gestiegenen Gaspreise hätten zu einem knappen Tomatenangebot geführt, der EU-Austritt habe damit nichts zu tun.

Auch ein Sprecher des Premierministers Rishi Sunak sagte vor Beginn des Osterwochenendes, der Stau in Dover sei eine Folge „verschiedener Faktoren“. Er gestand indirekt zu, dass auch der Austritt aus der EU zu jenen Faktoren gehöre. Es gebe „neue Verfahren“ bei der Grenzabfertigung. Die französischen Grenzbeamten erfassten nun bei der Ausreise aus dem Vereinigten Königreich jeden Pass und stempelten ihn gegebenenfalls – so wie es die britischen Grenzpolizisten bei der Einreise nach Großbritannien in Calais ebenfalls tun.

Während die Innenministerin überdies argumentiert hatte, die veränderten Kontrollen nach dem Austritt aus der EU würden ja „schon viele Jahre lang“ angewendet und im Großen und Ganzen laufe der Verkehr über den Fährhafen doch ohne Probleme, bestand die Hafenverwaltung darauf, dass die neuen Pass-Vorschriften im ersten Jahr, in dem der Reiseverkehr wieder das Maß vor der Corona-Pandemie erreicht hat, die Hauptursache für die Verspätungen darstellen.

Auch der Chefunterhändler des einstigen Premierministers Boris Johnson für den Brexit, David Frost, wollte sich nicht auf die Suche anderer Sündenböcke begeben. Frost tat über den Nachrichtendienst Twitter kund: „wenn wir die Einreise in das Vereinigte Königreich kontrollieren wollen – was wir jetzt, als eines der Schlüsselelemente in der Brexit-Abstimmung, tun – dann müssen wir umgekehrt damit rechnen, dass die EU die Einreise in die Staaten der Europäischen Union kontrolliert. Wir können es nicht in jedem Fall so haben, wie wir wollen, und sollten das ehrlich sagen“.

Allerdings plädierte Frost auch dafür, die jetzt bestehenden rigiden Kontrollbestimmungen zu lockern. Wenn sich die Beziehungen zur EU jetzt verbessert hätten, wie nach dem Abschluss des neuen Zoll- und Handelsrahmens zu Nordirland allgemein gesagt werde, dann „sollten wir das testen, indem wir versuchen, besseren Datenaustausch und geringere Passkontrollen von Bürgern Großbritanniens und der EU in beide Richtungen zu vereinbaren.“