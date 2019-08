Kampfansage im Parlament : Corbyn will Johnson stürzen und No-Deal-Brexit verhindern

Jeremy Corbyn geht in die Offensive: Der Labour-Vorsitzende will sich zeitlich befristet zum Premier wählen lassen und ein zweites Brexit-Referendum auf den Weg bringen. Fraglich ist, ob er die anderen Parteien überzeugen kann.

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn will offenbar durch ein Misstrauensvotum gegen Premierminister Boris Johnson einen ungeregelten Brexit verhindern. Der Labour-Vorsitzende versuche das Parlament zu überzeugen, Johnson aus dem Amt zu drängen, berichten mehrere britische Medien übereinstimmend an diesem Donnerstag. Als neuer Premier wolle Corbyn dann weniger als 80 Tage vor dem EU-Austritt den Brexit hinauszögern, Neuwahlen ausrufen und ein neues Brexit-Referendum auf den Weg bringen.

Corbyn gehe davon aus, auch viele seiner Kritiker auf seine Seite ziehen zu können, wenn seine Zeit als Premier klar befristet wäre. Einen Brief mit seinem Vorschlag soll er am späten Mittwochabend an die Chefs der oppositionellen Parteien und drei No-Deal-Kritiker der regierenden Konservativen geschickt haben: Dominic Grieve, Oliver Letwin und Caroline Spelman.

Corbyn holt zum Rundumschlag aus

„Unsere Priorität sollte es sein, im Parlament zusammenzuarbeiten, um einen stark schädigenden No-Deal-Brexit zu verhindern“, zitieren die Medien aus dem Schreiben, das auf geteiltes Echo gestoßen sein soll. Corbyn bot demnach an, er könne für eine „zeitlich strikt begrenzte“ Dauer die Regierungsgeschäfte übernehmen, um die anderen EU-Staaten um eine Verschiebung des auf 31. Oktober festgesetzten Brexit zu bitten. Er wolle auch Neuwahlen ansetzen und sich dann im Wahlkampf dafür einsetzen, dass die Briten über die Modalitäten eines EU-Austritts abstimmen und sich auch für einen Verbleib in der Europäischen Union aussprechen dürften.

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Zwar wollen zahlreiche Abgeordnete einen ungeregelten Brexit verhindern. Die pro-europäischen Liberaldemokraten erteilten Corbyns Ansinnen am Mittwoch aber eine klare Absage: „Das ist Unsinn“, sagte Parteichefin Jo Swinson. Corbyn sei nicht in der Lage, auch nur eine kurzzeitige Mehrheit im Unterhaus zusammenzubekommen.

Johnson will Brexit auf jeden Fall

Johnson will Großbritannien unter allen Umständen am 31. Oktober aus der EU führen. Er pocht auf Änderungen am fertigen Austrittsabkommen mit der EU, will aber notfalls auch ohne Abkommen gehen. So ein ungeregelter Brexit dürfte schwerwiegende wirtschaftliche Folgen für Großbritannien, aber auch die anderen EU-Staaten haben.

Das Parlament hatte das Austrittsabkommen drei Mal durchfallen lassen, aber auch klar gegen einen Brexit ohne Vertrag gestimmt. Johnson hatte zuletzt nicht ausgeschlossen, zur Not dem Parlament eine Zwangspause aufzuerlegen und es so handlungsunfähig zu machen.