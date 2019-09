Brexit-Drama : Eine mächtige Verbündete für Johnson-Gegner

Ihr Rückgrat wiedergefunden: Die zurückgetretene britische Arbeitsministerin Amber Rudd am Samstag in der BBC. Bild: AFP

Für Boris Johnson vergeht kaum noch ein Tag, ohne dass prominente Konservative die Partei verlassen. Erst wechselte der Abgeordnete Phillip Lee zu den Liberaldemokraten und runierte Johnsons Regierungsmehrheit. Dann warf der Premierminister mehr als zwanzig Abgeordnete raus, die mit der Opposition für das „No-Deal-Verhinderungsgesetz” gestimmt hatten. Es folgte der Rücktritt von Johnsons Bruder (als Staatssekretär im Bildungsministerium) - und nun auch noch der von Arbeitsministerin Amber Rudd. Sie warf Johnson am Wochenende vor, mit seinen „Säuberungen” gegen Anstand und Demokratie zu verstoßen, seine Minister nicht angemessen über seinen Brexit-Kurs zu informieren, und nicht hart genug für einen „Deal” mit der Europäischen Union zu arbeiten.

Rudds Entscheidung, nicht nur ihr Ministeramt niederzulegen, sondern den 21. Abgeordneten auf die Bank zu folgen, dürfte Johnson schon deshalb schmerzen, weil sie so etwas wie ein liberales Feigenblatt für seine Regierung gewesen ist. Rudd hatte 2016 Remain gewählt und wurde berühmt mit ihrer Sottise, dass Johnson nicht der Mann sei, von dem man sich nach einem Abend nach Hause fahren lassen wolle. Gleichwohl blieb sie ihm freundschaftlich verbunden und stellte sich nach Johnsons Wahl zum Parteichef auch hinter dessen Linie, das Land am 31. Oktober „ohne Wenn und Aber” aus der Europäischen Union zu führen. Aber in den vergangenen Tagen war der Druck des liberalen Tory-Flügels - oder was von ihm übrig geblieben ist - auf sie gestiegen. Der Kolumnist (und frühere Tory-MP) Matthew Parris schrieb in der „Times”, dass nach dem Aufstand der 21 Abgeordneten hoffentlich auch bald liberale Minister „ihr Rückgrat wiederentdecken”. Es war klar, wen er gemeint hatte.

Mit Rudd haben die konservativen oder ehemals konservativen „Rebellen” eine mächtige, neue Verbündete. Der Riss durch die Partei wird damit noch tiefer. Aber die wachsende Polarisierung geht weit über die (nur noch formal regierende) Regierungspartei hinaus. Das Parlament hat sich inzwischen in zwei Blöcke aufgespalten, die sich zunehmend unversöhnlich gegenüber stehen. Und erstmals nehmen auch die Spannungen auf der Straße zu.

In vielen Städten des Landes wurde am Samstag gegen Johnson und seinen kompromisslosen Brexit-Kurs protestiert. Als etwa 200, zum Teil alkoholisierte Brexit-Anhänger in London auf Johnson-Kritiker stießen und eine erste Bierdose durch die Luft flog, sah sich die Polizei zum Eingreifen veranlasst. Organisiert hatte den Gegenprotest die rechtsgerichtete „Democratic Football Lads Alliance”. Die Abgeordnete Anna Soubry, eine der profiliertsteten Brexit-Gegnerinnen im Parlament, sagte ihren Auftritt ab und erklärte, „zu viel Angst” zu haben. Noch haben die Demonstrationen keine Verletzten hinterlassen, aber das Fieber steigt.

Rudd sagte am Sonntag in der BBC, dass Johnson einen Deal mit der EU wolle, aber weitaus mehr Energie in die Vorbereitungen eines ungeregelten Brexit stecke. „Wo ist all die Arbeit?”, fragte sie, die ernsthafte Verhandlungen mit Brüssel erfordern würde. Damit widerspricht sie Johnson, der nach wie vor versichert, einen neuen Deal in Brüssel erreichen zu können. Johnson versucht alles, um den Eindruck aufrechtzuerhalten, als verfüge er weiterhin über die Möglichkeit, sein Land notfalls ohne Deal aus der EU zu führen. Das seit Freitag in Kraft getretene Gesetz, das eben dies verhindern soll, scheint ihn nicht zu beeindrucken. Es zwinge ihn nur „theoretisch”, bei der EU um eine Verlängerung der Austrittsfrist zu bitten.

Das Argument ist insofern korrekt, als der Mechanismus nur greift, wenn Johnson bis zum 19. Oktober - dem Tag nach dem nächsten EU-Gipfel - kein Austrittsabkommen durch das Parlament gebracht hat. Johnsons Gegner sehen die Formulierung aber als eine Chiffre für offenen Widerstand. Genährt wird ihr Verdacht von Zeitungsberichten, denenzufolge in Downing Street an Szenarien gearbeitet wird, wie der Aufschub des Austrittstags verhindert werden kann.

Laut “Sunday Telegraph” heißt es in Downig Street, dass Johnson “die Interpretation der Rebellen nicht teilt” und sich von dem Gesetz oder von Teilen desselben nicht gebunden fühle. Angeblich richten sich Johnsons Berater schon darauf ein, dass die “Rebellen-Allianz” den Fall vor den Supreme Court bringen wird und arbeiten an Gegenstrategien. Der frühere Generalstaatsanwalt Dominic Grieve, einer der führenden konservativen Anti-Brexit-Abgeordneten, betonte am Wochenende, dass sich der Premierminister, wie jeder andere Bürger, an Recht und Gesetz halten müsse. “Wenn er das nicht tut, kann er vor Gericht gestellt und verurteilt werden”.