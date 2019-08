Poker um den Brexit : Johnson will Parlament lahmlegen

Der britische Premierminister Boris Johnson will vor dem am 31. Oktober geplanten EU-Austritt des Landes eine Parlamentspause erzwingen. Er werde die Königin bitten, die Unterhaus-Sitzungen wenige Tage nach der Rückkehr des Parlaments aus der Sommerpause am nächsten Dienstag vorerst zu unterbrechen, bestätigte die Regierung am Mittwoch. Zuerst hatte die BBC darüber berichtet. Entsprechende Spekulationen waren schon in den vergangenen Tagen aufgekommen.

Mit einem solchen Schritt würde Johnson Plänen der Oppositionsparteien zuvorkommen. Sie hatten einen Gesetzesvorschlag angekündigt, um einen Brexit ohne Austrittsabkommen zu verhindern. Sie hofften dabei auch auf Unterstützung von Konservativen, die ebenfalls gegen einen EU-Austritt des Landes ohne Deal sind. Für ein solches Gesetz bliebe bei einer Parlamentsunterbrechung vor dem 31. Oktober dem Vernehmen nach aber nicht mehr genügend Zeit.

„Ziemlich skandalös“

Johnson besteht darauf, an dem vorgesehenen Austrittsdatum festzuhalten – mit oder ohne Abkommen. Zugleich wies er am Mittwoch die Deutung zurück, er wolle das Parlament im Streit über den Brexit übergehen. Das entspreche absolut nicht der Wahrheit, erklärte der Premierminister. Die Abgeordneten bekämen ausreichend Zeit, um sich mit der Sache zu befassen.

Etliche Abgeordnete reagierten trotzdem empört. „Ziemlich skandalös“, kommentierte der Konservative Dominic Grieve, der vehement gegen einen Austritt aus der EU ohne Abkommen ist. Das mache ein Misstrauensvotum gegen Johnson wahrscheinlicher, sagte er der BBC. Ihm selbst falle es schwerer, der Regierung zu vertrauen, wenn sie das Parlament in eine Zwangspause schicke. Die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper schrieb: „Boris Johnson versucht, die Königin auszunutzen, um Macht in seinen eigenen Händen zu konzentrieren.“

Mehr zum Thema 1/

Königin Elizabeth II. hält sich derzeit auf Schloss Balmoral auf, der Kronrat berät sie. Die Abgeordneten kommen üblicherweise rund drei Wochen lang zwischen Ende September und Anfang Oktober nicht zu Sitzungen zusammen. In dieser Zeit halten die Parteien gewöhnlich ihre Jahreskonferenzen ab.

Der Kurs des britischen Pfundes rutschte nach ersten Meldungen über die Spekulationen ab.