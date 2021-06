Washington und der Brexit : Biden setzt Johnson unter Druck

Vor seiner ersten Begegnung mit Premierminister Boris Johnson hat der amerikanische Präsident Joe Biden den Druck auf die britische Regierung erhöht, zu einer raschen Lösung im Post-Brexit-Konflikt zu finden. Wie am Donnerstag bekanntwurde, hatte die Gesandte der amerikanischen Botschaft in London, Yael Lempert, schon in der vergangenen Woche deutliche Worte gegenüber dem britischen Unterhändler David Frost gefunden und von „großen Sorgen“ Washingtons über die Lage in Nordirland gesprochen. Die Post-Brexit-Arrangements beherrschten die Aufmerksamkeit des Präsidenten, soll sie gesagt haben. Dieser wünsche sich eine „Verhandlungslösung“, auch wenn dies „unpopuläre Kompromisse“ bedeute.

Laut eines regierungsinternen Memos, aus dem die Times zitierte, habe Lempert Frost gegenüber durchblicken lassen, dass das Vereinigte Königreich mit seiner Weigerung, Güter an der Grenze zwischen Nordirland und Großbritannien zu kontrollieren, die Spannungen in Irland und Europa erhöht. Offenbar soll die Intervention in Form einer Demarche Nachdruck verliehen worden sein.

Durch die Blume drohte Lempert London auch mit Hindernissen für die Freihandelsgespräche. Laut Times sagte sie, das Brexit-Thema werde das angestrebte Freihandelsabkommen nicht negativ berühren, sofern London sich bereiterkläre, den Produktstandards im Agrarbereich der EU zu folgen. Dies wird in London abgelehnt. Boris Johnson wird zu verhindern trachten, dass diese scheinbar deutliche Parteinahme Amerikas für die Europäische Union in der Frage der Warenkontrollen, den an diesem Freitag beginnenden G7-Gipfel in Cornwall überschattet.

„Der Multilateralismus ist back“

Er will die Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs nutzen, um eine internationale Impfkampagne auf den Weg zu bringen und eine Zeichen der Geschlossenheit demokratischer Länder gegen autoritär regierte Staaten zu setzen. Sein bilaterales Gespräch mit Biden am Donnerstag diene der Vorbereitung einer neuen „Atlantik-Charta“, mit der die Zusammenarbeit intensiviert werden soll. Vor dem Zusammentreffen ließ Johnson erklären: „Während Roosevelt und Churchill vor der Frage standen, wie sie der Welt helfen sollten, sich von dem verheerenden Krieg zu erholen, müssen wir uns einer sehr anderen, aber nicht minder einschüchternden Herausforderung stellen – wie wir gestärkt aus der Corona-Pandemie herauskommen.“

Am Mittwochabend war ein Gespräch zwischen David Frost und dem EU-Unterhändler Maros Sefcovic ergebnislos beendet worden. Frost weigerte sich abermals, unilaterale Schritte auszuschließen, um den freien Warenverkehr zwischen Großbritannien und Nordirland zu gewährleisten. Sefcovic sagte, der Geduldsfaden der Europäischen Union sei nur noch sehr dünn. Sollte London Ende Juni auslaufende Ausnahmeregelungen für Güterkontrollen unilateral verlängern, würde Brüssel erwägen, Teile des Austrittsabkommens zu suspendieren und britische Exporte mit Zöllen zu belegen.

In der Bundesregierung hieß es am Donnerstag, die Streitfragen des Brexit-Prozesses seien nicht Teil der Scherpa-Beratungen für den G7-Gipfel. Das Thema werde „eher bilateral besprochen“ und nicht in der Schlusserklärung auftauchen. Die „Botschaft“, die sich Bundeskanzlerin Angela Merkel vom G7-Gipfel erhoffe, wurde in dem Satz zusammengefasst: „Der Multilateralismus ist back“. Das Bekenntnis Bidens zu einer wieder stärkeren internationalen Zusammenarbeit werde in Berlin begrüßt, und die Stimmung bei den Vorbereitungsgesprächen sei „sehr, sehr gut“. Die G7 sei nun wieder eine „Wertegemeinschaft“, deren demokratische Gesellschaften dem Rest der Welt ein „attraktives Angebot“ machten. Erwartet werde eine „lange, substantielle Schlusserklärung“ in Cornwall.