Brexit-Verhandlungen : Europaparlament setzt Frist bis Sonntag

Entscheidung des EuGH : Einschränkung des Schächtens ist rechtens

In Flandern dürfen Tiere nur mit Betäubung geschlachtet werden. Dagegen hatten jüdische und muslimische Verbände geklagt. Das höchste europäische Gericht schloss sich ihnen nicht an. Es sieht die Religionsfreiheit nicht in Gefahr.